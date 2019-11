Netflix, Reed Hastings si iscriverà a Disney+ "E' un concorrente meraviglioso"

Reed Hastings, CEO di Netflix, si prepara al lancio di Disney+ e ammette di volersi iscrivere alla nuova piattaforma streaming, che arriverà tra pochi giorni negli Stati Uniti ed è attesa anche in Italia per la prossima primavera.

Durante la conferenza sul DealBook del New York Times, Reed Hastings ha dichiarato che secondo lui il successo di una piattaforma di streaming non misura dal numero degli abbonati ma da quanto tempo si intrattengono su di essa: "La vera sfida sarà sul tempo, non sul numero di iscritti. Sentirete cifre sul numero di iscritti, ma grazie ai bundle non saranno poi così rilevanti. La vera misura sarà il tempo: come i consumatori voteranno una piattaforma impiegandovi le loro serate... Quale mix dei vari servizi finiranno per guardare? Quando il consumatore si chiederà: 'Accendo la tv via cavo, accendo youtube, accendo Netflix?' vogliamo che scelga Netflix."

Inoltre, il CEO non ha nascosto di volersi iscrivere alla nuova piattaforma Disney, dichiarando di essere a conoscenza della qualità dei servizi proposti: "La Disney è un'azienda straordinaria... li ammiriamo, è un concorrente meraviglioso, perché lì comprendono davvero la creatività. La Disney è l'azienda dalla quale abbiamo di più da imparare in termini di intrattenimento. Hanno dei programmi fantastici!"

Disney+ in Italia in arrivo il 31 marzo 2020

La guerra tra le piattaforme streaming non sarà solo tra Netflix e Disney+, ma i concorrenti saranno anche Apple Tv e Amazon Prime Video, oltre che a HBO Max di WarnerMedia e Peacock di NBCUniversal, piattaforme che saranno lanciate nel 2020.