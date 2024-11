Netflix con la pubblicità è un successo, 70 milioni di utenti, il raddoppio in soli sei mesi

Gli utenti di Netflix puntano al risparmio. Si è rivelata un successo la formula a costo ridotto con la pubblicità, che ha visto toccare quota 70 milioni di abbonati globali a due anni dal lancio, sfiorando il raddoppio negli ultimi sei mesi. Il piano rappresenta oltre il 50% delle nuove iscrizioni nei territori in cui è disponibile l'opzione pubblicitaria, rivela lo streamer.

Netflix ha lanciato l'opzione nel novembre 2022 per combattere il rallentamento della crescita degli abbonati e sembra aver funzionato. Il mese scorso Netflix ha riferito di aver aggiunto 5,1 milioni di abbonati durante il terzo trimestre, superando le stime di Wall Street. In totale, Netflix conta 282,7 milioni di abbonati in tutti i suoi livelli di prezzo.

A partire dal prossimo anno, Netflix ha dichiarato che non aggiornerà più gli investitori sul numero dei suoi abbonati poiché sposterà l'attenzione sulle entrate e su altri parametri finanziari come indicatori di performance. Secondo CNBC, l'azienda ha affermato di continuare a vedere uno "slancio positivo e una crescita in tutte le aree del business, registrando progressi costanti in tutti i paesi".

Come sopravvivere alla concorrenza

Per cercare di battere la concorrenza degli altri streamer, Netflix sta puntando a diversificare l'offerta. A maggio ha annunciato che avrebbe trasmesso due partite della National Football League il giorno di Natale come parte di un accordo triennale. Martedì ha dichiarato di aver esaurito gli spazi pubblicitari disponibili durante gli incontri. Inoltre, ha rivelato di aver utilizzato FanDuel e Verizon come inserzionisti per i giochi. FanDuel diventerà il partner esclusivo per le scommesse sportive pre-partita e avrà una funzione sponsorizzata in-show.

Netflix non è l'unico streamer a mettere a punto strategie supportate da pubblicità corteggiando i clienti con piani più economici e puntando a garantirsi entrate pubblicitarie che possono aiutare a spostare le attività di streaming verso la redditività. Mentre il mercato pubblicitario è rallentato per la TV tradizionale, è cresciuto per lo streaming e le attività digitali e i clienti, nonostante la promessa iniziale di potersi godere film e serie senza alcun tipo di interruzione, sembra gradire.