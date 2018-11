Netflix: Pinocchio di Guillermo del Toro e Wendell and Wild di Henry Selick in arrivo nel 2021

Per la gioia del pubblico più giovane, Netflix ha annunciato la messa in produzione di una serie di nuovi progetti d'animazione, film e serie tv. Tra questi i più attesi sono senza dubbio il Pinocchio di Guillermo del Toro e Wendell and Wild di Henry Selick, in arrivo nel 2021 sulla piattaforma streaming. Entrambi i progetti prevedono l'animazione in stop-motion.

Pinocchio è uno dei progetti del cuore di Guillermo del Toro. Il regista premio Oscar scriverà e co-dirigerà con Mark Gustafson il film che si preannuncia come un musical dark in stop motion. La storia del burattino di legno sarà ambientata nell'Italia degli anni '30, la produzione è firmata da Guillermo del Toro, The Jim Henson Company e ShadowMachin, che si occuperà dell'animazione. (Bojack Horseman), which will house the stop-motion animation production.

Wendell and Wild è il nuovo film d'animazione del regista Henry Selick (Nightmare Before Christmas, Coraline) e dello sceneggiatore Jordan Peele. Al centro della storia troviamo due fratelli demoni che fuggono dal regno sotterraneo e si ritrovano in città. Qui dovranno sfuggire a un'adolescente a caccia di demoni di nome Kat che li vuole far fuori. Peele produrrà il progetto con la sua Monkeypaw.

Tra gli altri progetti annunciati da Netflix vi sono The Willoughbys di Kris Pearn's, My Father's Dragon di Nora Twomey, Mighty Little Bheem di Rajiv Chilaka, Kid Cosmic di Craig McCracken e Maya and the Three di Jorge Gutierrez.

"Sappiamo che non esiste un solo tipo di famiglia. Abbiamo deciso di abbracciare ogni tipo di creatori per raccontare storie uniche e diverse tra di loro in grado di relazionarsi con ogni famiglia che segue Netflix" ha dichiarato Melissa Cobb, Vice Presidente di Kids and Family presso Netflix. "Con la nostra serie di progetti originali, film e serie tv d'animazione, vogliamo dare alle famiglie momenti di divertimento, meraviglia e connessione che derivano dall'essere immersi in grandi storie."

