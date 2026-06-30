Netflix punta su Persona: in sviluppo la serie live-action del celebre JRPG di Atlus e SEGA

Il rapporto tra videogiochi e serie televisive continua a rafforzarsi: dopo il successo di produzioni ispirate a franchise amatissimi dal pubblico, Netflix sembra pronta ad aggiungere un altro nome di peso al proprio catalogo. La piattaforma sta sviluppando una serie live-action dedicata a Persona, una delle proprietà intellettuali più importanti del panorama giapponese.

Un progetto che riunisce alcuni dei nomi più esperti degli adattamenti televisivi

Al momento il progetto si trova nelle fasi iniziali e il colosso dello streaming ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma i primi dettagli raccontano già un'operazione affidata a professionisti con una lunga esperienza sia nel mondo televisivo sia negli adattamenti videoludici.

Alla guida della serie è stato scelto Christopher Monfette, che firmerà la sceneggiatura ricoprendo anche il doppio ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Nel suo percorso professionale figurano produzioni come 12 Monkeys, Star Trek: Picard, 9-1-1 e la futura serie Marvel VisionQuest, esperienze maturate tra fantascienza, action e racconto seriale.

La produzione coinvolge inoltre 21 Laps, la società fondata da Shawn Levy, già dietro al fenomeno Stranger Things e ad altri progetti di successo. Levy produrrà insieme a Dan Levine e Robert Atwood, mentre il comparto dedicato agli adattamenti videoludici sarà affidato a Story Kitchen, realtà fondata dal produttore Dmitri M. Johnson insieme a Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson.

L'azienda ha costruito la propria identità proprio trasformando videogiochi in film e serie TV e, tra i lavori già annunciati, figurano anche gli adattamenti live-action di Tomb Raider e Life Is Strange destinati ad Amazon Prime Video.

A rappresentare SEGA nella produzione sarà invece Toru Nakahara, mentre Emily Feher seguirà il progetto per 21 Laps nell'ambito dell'accordo televisivo esclusivo che lega la società a Netflix.

Da fenomeno videoludico a possibile nuova serie evento

L'interesse verso Persona non nasce certo per caso. La saga sviluppata da P-Studio, divisione interna di Atlus, rappresenta da anni uno dei punti di riferimento del genere JRPG. Pur raccontando storie differenti a ogni capitolo, la serie condivide una struttura riconoscibile: protagonisti adolescenti alle prese con la vita quotidiana, la scuola, le amicizie e i legami personali, costretti però a confrontarsi con dimensioni soprannaturali e minacce che mettono in discussione la realtà stessa.

Il franchise affonda le proprie radici nel 1996 come spin-off della storica serie Shin Megami Tensei e, nel corso degli anni, si è trasformato in un universo capace di conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo. Oggi conta sei capitoli principali e numerosi spin-off, con Persona 6, annunciato ufficialmente nel giugno 2026, già in sviluppo. Prima del nuovo episodio arriverà invece Persona 4 Revival, previsto per febbraio 2027, mentre Persona 5: The Phantom X rappresenta l'ultima uscita della serie.

Per Netflix si tratta di un'ulteriore scommessa nel settore degli adattamenti videoludici, un filone che negli ultimi anni ha regalato risultati importanti grazie a produzioni come Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft e The Witcher. Se il progetto dovesse ricevere definitivamente il via libera, la sfida sarà quella di trasportare sullo schermo un universo narrativo che ha sempre fatto dell'intreccio tra crescita personale, dinamiche scolastiche e dimensione fantastica il proprio tratto distintivo, senza perdere quell'identità che ha reso Persona una delle serie più amate dell'intero panorama videoludico.