Netflix: tutti i titoli di ottobre 2025, da A House of Dynamite a Il Mostro

Ottobre è il mese di una serie Netflix molto attesa: si tratta di Il Mostro di Stefano Sollima, che racconta la storia di uno dei killer che hanno terrorizzato l'Italia, il mostro di Firenze. In questo mese ritorna anche un titolo molto amato, con la seconda stagione: Nobody Wants This. Arriva anche il nuovo film di Kathryn Bigelow, A House of Dynamite.

Le serie tv di ottobre 2025

Iniziamo dalle serie televisive, tra prodotti per il pubblico teen, animazione, e storie agghiaccianti (e tragicamente vere) come quelle raccontate in Monster e l'italiana Il Mostro:

RIV4LI, dal 1º ottobre

Young Sheldon S7, dal 1º ottobre

Winx Club: the magic is back, dal 2 ottobre

Monster: la storia di Ed Gein, dal 3 ottobre

Ranma 1/2 S2, dal 4 ottobre

Le avventure di Ortone, dal 6 ottobre

Spartacus S1-4, dal 7 ottobre

Starting 5: il quintetto iniziale S2, dal 16 ottobre

The Diplomat S3, dal 16 ottobre

Il Mostro, dal 22 ottobre

Nobody Wants This S2, dal 23 ottobre

The Witcher S4, dal 30 ottobre

RIV4LI

Locandina di Riv4li

La serie esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: "rivali" sono, infatti, i protagonisti della serie, divisi inizialmente in due gruppi contrapposti. Siamo a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio, spalleggiato dal suo migliore amico Dario.

A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insider e Outsider sapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

Il Mostro di Stefano Sollima

Il Mostro, la prima immagine della serie Netflix diretta da Stefano Sollima

Otto duplici omicidi, diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma: una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: il Mostro di Firenze.

La storia raccontata ne Il Mostro è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, la serie esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.

I film

Questi sono i film che troveremo su Netflix:

Steve, dal 3 ottobre

Scary Movie 1-3, dal 4 ottobre

Aquaman e il regno perduto, dal 7 ottobre

La donna della cabina numero 10, dal 10 ottobre

Don't say a word, dal 18 ottobre

A House of Dynamite, dal 24 ottobre

A House of Dynamite: Rebecca Ferguson in una scena

A House of Dynamite è il nuovo film con Idris Elba diretto da Kathryn Bigelow. Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.

Reality e documentari

Infine un grande classico dei reality Netflix, la nona stagione di L'amore è cieco e, dopo quello su David Beckam, il documentario sulla sua consorte: