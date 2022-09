Netflix, ottobre 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a ottobre 2022 nuovi film e serie TV in catalogo: tra le novità più attese Tutto chiede Salvezza con Federico Cesari e il film Per lanciarsi dalle stelle con Cristiano Caccamo.

Su Netflix a ottobre 2022 numerose novità si aggiungono nel catalogo della piattaforma streaming. Da segnalare la serie TV The Midnight Club di Mike Flanagan, dove otto ragazzi si incontrano ogni notte a mezzanotte per raccontare storie sinistre e La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, in arrivo il 25 ottobre, dove strani incubi si susseguono in otto spaventosi racconti.

Tra i film, sulla piattaforma streamnig sbarca un'altra produzione italiana: Rapiniamo il Duce, ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale con protagonisti Pietro Castellitto e Matilda De Angelis. Tra le novità da segnare c'è L'Accademia del bene e del male, tratto dalla saga di romanzi fantasy di Soman Chainani, con Charlize Theron.

Serie TV Originali Netflix

Andropausa - stagione 1 - disponibile dal 7 ottobre 2022

The Midnight Club - stagione 1 - disponibile dal 7 ottobre 2022

Derry Girls - stagione 3 - disponibile dal 7 ottobre 2022

Glitch - stagione 1 - disponibile dal 7 ottobre 2022

Le indagini di Belascoarán - stagione 1 - disponibile dal 12 ottobre 2022

The Playlist - stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre 2022

Tutto chiede salvezza - stagione 1 - disponibile dal 14 ottobre 2022

Notre-Dame - stagione 1 - disponibile dal 19 ottobre 2022

From Scratch - La forza di un amore - stagione 1 - disponibile dal 21 ottobre 2022

Barbari - stagione 2 - disponibile dal 21 ottobre 2022

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro - stagione 1 - disponibile dal 25 ottobre 2022

Una vita da riavvolgere - stagione 1 - disponibile dal 28 ottobre 2022

Serie TV

Un medico in famiglia - dalla stagione 1 alla stagione 4- disponibile dal 19 ottobre 2022

Film Originali Netflix

Togo - disponibile dal 5 ottobre 2022

Per lanciarsi dalle stelle - disponibile dal 5 ottobre 2022

Mr. Harrigan's Phone - disponibile dal 5 ottobre 2022

La ragazza più fortunata del mondo - disponibile dal 7 ottobre 2022

Old people - disponibile dal 7 ottobre 2022

La parte della sposa - disponibile dal 13 ottobre 2022

La maledizione di Bridge Hollow - disponibile dal 14 ottobre 2022

L'Accademia del bene e del male - disponibile dal 19 ottobre 2022

The Good Nurse - disponibile dal 26 ottobre 2022

Rapiniamo il Duce - disponibile dal 26 ottobre 2022

Cici - disponibile dal 27 ottobre 2022

Oltre l'universo - disponibile dal 27 ottobre 2022

Niente di nuovo sul fronte occidentale - disponibile dal 28 ottobre 2022

Wendell & Wild - disponibile dal 28 ottobre 2022

Film

Memorie di una Geisha - disponibile - dall'1 ottobre 2022

The Nun: La vocazione del male - disponibile dal 16 ottobre 2022

Documentari e docu-serie

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa - disponibile dal 7 ottobre 2022

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer - disponibile dal 7 ottobre 2022

Sue Perkins: Perfectly Legal - disponibile dal 13 ottobre 2022

Take 1 - L'ultima canzone - disponibile dal 14 ottobre 2022

Unsolved Mysteries Vol. 3 - disponibile dal 18 ottobre 2022

Descendant - disponibile dal 21 ottobre 2022

Reality Show