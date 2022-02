Netflix, ora è possibile rimuovere film e serie dalla lista "Continua a guardare"

La piattaforma di streaming Netflix ha inaugurato una nuova e tanto attesa funzione: quella di eliminare film e serie tv dalla lista dei "Continua a guardare".

A segnalarlo è Collider, che porta la nostra attenzione su una feature che da tempo gli abbonati Netflix attendevano.

Adesso è infatti possibile sfoltire l'elenco dei film e delle serie tv che per un motivo o per un altro avevano attirato la nostra attenzione, ma non erano stati in grado di mantenerla, o che magari nemmeno volevate vedere fin dall'inizio - probabilmente eravate curiosi di vedere come fosse la tanto chiacchierata Casa di Carta e poi avete deciso che non fa per voi, o forse vostra sorella vi aveva costretto a guardare insieme la nuova stagione di Emily in Paris -.

Fatto sta che ora sarà possibile cancellare quei titoli dalla lista, aiutandovi anche ad organizzare meglio la vostra watchlist, e a ricordarvi che no, non avevate ancora visto l'ultimo episodio di Shaman King, anche se eravate convinti di sì.

Per poter rimuovere un elemento dall'elenco dei "Continua a guardare" basta cliccare sui 3 puntini verticali e scegliere l'opzione "Rimuovi dalla riga". Facile, no?