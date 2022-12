Netflix ha un "club segreto" riservato a pochi abbonati? Ecco di cosa si tratta

Gira voce che la piattaforma streaming Netflix abbia messo su un "club segreto" di cui solo alcuni membri selezionati tra gli abbonati farebbero parte... Ma è davvero così, e di cosa si tratterebbe nello specifico?

A quanto pare, la risposta alla prima domanda è sì, mentre per la seconda ci viene in aiuto il New York Post.

Secondo il sito, che riporterebbe quanto letto nel Wall Street Journal, a poche migliaia di utenti Netflix sarebbe stato concesso uno speciale accesso che permetterebbe loro di vedere contenuti del servizio - come serie tv e film - prima che questi vengano resi disbonibili per tutto il resto degli abbonati.

L'obiettivo di questa iniziativa sarebbe quello di ottenere dei feedback e cercare di capire cosa modificare per garantire un'esperienza di fruizione perfetta.

Al momento, si legge sempre nell'articolo, vi sarebbero circa 2000 membri in questo "club segreto (ormai non più tanto segreto)", ma sembrerebbe che presto la piattaforma potrebbe allargare la cerchia ad altre decine di migliaia di utenti da tutto il mondo.

I criteri utilizzati nella scelta dei componenti di quello che si chiamerebbe Netflix Preview Club non sono stati resi noti, ma il programma sarebbe stato lanciato da più di un anno, con dei sondaggi da compilare dopo ogni visione (si dice addirittura che Don't Look Up sia stato fortemente influenzato da questo modus operandi).

Su Reddit in passato c'è anche stato chi ha affermato di essere parte di tale gruppo, spiegando che sono in possesso di un account separato dove vengono caricati i contenuti, e una mail li notifica uando c'è qualcosa di nuovo. Da lì in poi hanno una settimana di tempo per vedere ed esprimere la propria al riguardo, e ovviamente viene firmato un NDA (Non-disclosure agreement) perché si tratta di prodotti non ancora del tutto completati, ma che si trovano di solito alle fasi finali del montaggio.

Chissà chi, tra tutti gli abbonati, può essere in possesso di questo privilegio... Magari proprio voi che state leggendo?