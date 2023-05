Netflix minaccia di cancellare film e serie tv per evitare le nuove regole introdotte dal governo britannico

Netflix ha minacciato di rimuovere preventivamente film e programmi TV dalla suo catalogo nel Regno Unito per evitare di violare le nuove normative per gli streamer introdotte dal governo britannico. I ministri nel Regno Unito vogliono che l'ente Ofcom supervisioni i giganti dello streaming come ogni altro broadcaster: questo significa che piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video potrebbero essere multate fino a 250.000 sterline ($310.000) per la diffusione di contenuti dannosi.

Attraverso una dichiarazione inviata alla Commissione per la Cultura, i Media e lo Sport del Parlamento britannico, Netflix ha criticato i piani di introdurre regole di "imparzialità" per gli streamer nell'ambito del nuovo disegno di legge, definendo la bozza "nebulosa" e potenzialmente "onerosa" nel caso in cui venisse imposta ai servizi streaming.

Netflix ha affermato che per rispettare le nuove regole sarebbe necessario tenere sotto costante revisione il suo vasto catalogo di contenuti: questo comporterebbe l'eliminazione regolare di svariati titoli, tra film e serie tv, indipendentemente dalla data di uscita di uno show o di una pellicola.

"Netflix considera la sua diversità e varietà di contenuti come un punto di forza necessario per massimizzare la scelta per il pubblico britannico; questo però potrebbe diventare una fonte potenziale di rischio dal punto di vista della conformità se rientrassero nel campo di competenza di Ofcom", ha dichiarato Netflix. "Nell'assenza di una maggiore chiarezza riguardo alla portata e all'applicazione di queste disposizioni, sarebbe inevitabilmente più semplice rimuovere preventivamente i contenuti dal nostro catalogo nel Regno Unito piuttosto che rischiare di dover pagare delle sanzioni".