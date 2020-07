Netflix e Mediapro: accordo in Francia su calcio, film e documentari

Netflix ha stretto un accordo con Mediapro che offrirà ai fan di calcio, cinema e serie TV un nuovo pacchetto dal prossimo mese. Dal 17 agosto, infatti, sarà disponibile - solo in Francia - un'offerta che include un abbonamento a TELEFOOT, piattaforma che propone le partite di Champions e Europa League, e un abbonamento alla versione standard (accesso HD su due schermi simultaneamente) di Netflix, al prezzo di 29,90 euro al mese (tariffa che attualmente corrisponde al solo abbonamento a TELEFOOT).

Questa la dichiarazione di Maria Ferreras e Laurent Uguen, rispettivamente vicepresidente e direttore del settore Business Development per Netflix in Europa: "Non vediamo l'ora di collaborare con Mediapro per offrire ai fan di calcio, serie, film e documentari questo pacchetto unico che riunisce due offerte ricche e complementari." Per Mediapro si sono espressi il co-fondatore Jaume Roures e il direttore del settore sportivo francese Julien Bergeaud: "Siamo molto felici di questa partnership innovativa che ci permetterà di offrire il meglio del calcio e dell'entertainment all'interno dello stesso pacchetto a prezzi vantaggiosi."

Una svolta interessante per la filiale francese di Netflix, considerando che la piattaforma di streaming è stata più volte oggetto di controversia oltralpe. In particolare, a causa di una legge che vieta il passaggio in streaming prima che siano trascorsi tre anni dall'uscita in sala, i film prodotti e/o acquistati dalla società californiana non escono nei cinema francesi, salvo casi eccezionali come proiezioni festivaliere. Questo causò un attrito con il consiglio d'amministrazione del Festival di Cannes, dopo che nel 2017 erano stati selezionati in concorso Okja e The Meyerowitz Stories, e dal 2018 i film che non usciranno in sala sul territorio francese sono ammessi solo nelle sezioni non competitive. Quest'anno ne avremmo avuto un esempio se il Festival non fosse stato annullato per cause di forza maggiore: era infatti previsto che Spike Lee, presidente di giuria dell'edizione 2020 che poi non ha avuto luogo, portasse sulla Croisette il suo nuovo film Da 5 Bloods - Come fratelli.