Netflix, maggio 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Sansone - disponibile dal 6 maggio 2022 - Il maldestro e disobbediente Sansone ha un cuore d'oro, ma non riesce a evitare i guai! Ha la stoffa per diventare un campione nell'elegante mondo dei concorsi canini?

Cheerleader per sempre - disponibile dal 13 maggio 2022 - Dopo un coma durato vent'anni per un'acrobazia da cheerleader finita male, una trentasettenne si risveglia decisa a realizzare un sogno: diventare reginetta del ballo.

L'abbinamento perfetto - disponibile dal 19 maggio 2022 - Per accaparrarsi una cliente importante, l'ambiziosa dirigente di una ditta di vini di Los Angeles si ritrova in un ranch di pecore in Australia, dove finisce per lavorare come aiutante finché non scocca la scintilla con un burbero abitante del luogo