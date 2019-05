Netflix, maggio 2019: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a maggio 2019: da What / If a Interstellar e The Blues Brothers.

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland in una scena del nuovo trailer del film

Nuovo mese, nuovi contenuti su Netflix: a maggio 2019 arrivano in catalogo la serie What / If con Renée Zellweger e la quarta stagione di Lucifer. Nella sezione film segnaliamo Interstellar e Spider-Man: Homecoming, la sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Come sempre sono numerose le novità, tra Film e Serie TV. Prima di scoprire cosa ci aspetta questo mese, vi ricordiamo anche i nostri consigli sui film da vedere su Netflix .

LE SERIE TV

Serie TV Originali Netflix

Serie TV

12 Monkeys, terza stagione disponibile dal 19 maggio

I FILM SU NETFLIX

Numerosi i film disponibili dai cult The Blues Brothers e E.T. - L'Extra-Terrestre al premio Oscar per gli effetti speciali Interstellar di Christopher Nolan. Spazio ai super eroi con Batman, Spider-Man: Homecoming e Lanterna Verde. Il cinema italiano è presente con La Pazza Gioia e Il capitale umano, due film di Palo Virzì da non perdere. Segnaliamo anche Mad Max e Mad Max: Fury Road, due dei film della serie ideata e diretta da George Miller con Mel Gibson.

Dan Aykroyd, John Belushi e Ray Charles in The Blues Brothers

Film Originali Netflix

Film

Il Comedy Special

Saverio Raimondo: Il Satiro Parlante

Show Originali Netflix

Flinch, Scherzi e papere, prima stagione disponibile dal 3 maggio

Piccole Case da Sogno, disponibile dal 9 maggio

Wanda Sykes: Not Normal, disponibile dal 21 maggio

Documentari

Alla conquista del congresso, disponibile dal primo maggio

Anime Originali Netflix

Revisions, prima stagione disponibile dal 14 maggio

Originali Netflix per i più Piccoli

Tuca & Bertie, prima stagione disponibile dal 3 maggio

Malibu Rescue, prima stagione disponibile dal 13 maggio

Chip & Potato, prima stagione disponibile dal 17 maggio

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film