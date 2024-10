Netflix si conferma leader del mercato dello streaming, ma Prime Video si avvicina

Netflix continua il suo controllo nel mondo delle piattaforme di streaming, nonostante Prime Video stia compiendo dei passi in avanti, anche nel terzo trimestre del 2024.

I dati sono stati rivelati da JustWatch, basandosi sulle attività di 2.2 milioni di utenti e prendendo in considerazione i servizi utilizzati, i clic sulle piattaforme a disposizione, e i titoli dei film e delle serie tv che segnano come visti.

Il dati del terzo trimestre

Nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 30 settembre 2024, Netflix è rimasta la piattaforma di streaming più usata scendendo a quota 30%, con un calo del -1% rispetto al trimestre precedente, ma mantenendo alle proprie spalle Prime Video che è ferma al 28%.

I dati del terzo trimestre 2024

Netflix, inoltre, ha quote 5 volte superiori a quelle di Now TV che non va oltre il 6%, mentre Prime Video ha aumentato il distacco da Disney+, rimasta a al 18%.

TIM Vision, Paramount+ e Infinity sono invece ferme a 4%.

I 75 migliori film da vedere su Netflix a Ottobre 2024

Rispetto al secondo trimestre le piattaforme di streaming Prime Video e Disney+ registrano una crescita significativa del +1% fino a settembre nelle quote di mercato. Al contrario, Paramount+ e Netflix hanno perso il -1% delle loro quote.

I cambiamenti nei trimestri

La situazione in Europa e negli Stati Uniti

A livello internazionale si conferma il dominio di Netflix e Prime Video. In Francia e Regno Unito, Netflix precede Prime Video con un solo punto percentuale (27% Netflix vs 26% Prime Video).

In Spagna e Germania, invece, è Prime Video a superare Netflix: in Spagna di un solo punto percentuale (24% vs 23% di Netflix) mentre in Germania di ben 2 punti percentuali (30% vs 28% di Netflix). Sul mercato statunitense, invece, Prime Video precede Netflix con il 22% contro il 21%.

Disney+ risulta il terzo player nei principali mercati europei, ma non negli Stati Uniti. La piattaforma si posiziona al gradino più basso del podio in Italia, Spagna, Francia e Germania. All'estero, inoltre, Disney+ ha una distanza dell'8% rispetto agli avversari sul mercato, mentre nel Regno Unito la distanza scende al 5%, probabilmente grazie all'arrivo di nuove produzioni locali.

Negli Stati Uniti Disney+ è invece ai piedi del podio, superata da Max che è arrivata a quota 13%.

In Italia al quinto posto ad ex-aequo col 4% figurano due piattaforme locali: si tratta di Timvision e Infinity+. Lo stesso avviene anche per gli altri principali Paesi europei: nel Regno Unito ITVX è al quinto posto col 6%, mentre rimane più indietro RTL+ in Germania. Canal+ fa meglio in Francia posizionandosi al quarto posto con l'11% a soli 7 punti percentuali da Disney+.