Netflix, l'avviso ai suoi impiegati: "Qualora non sosteniate la nostra politica, siete liberi di andarvene"

Attraverso un memo interno inviato ai suoi dipendenti, Netflix ha sottolineato quanto sia necessario sostenere i contenuti inclusivi prodotti e distribuiti; qualora gli impiegati si trovino in difficoltà, sono liberi di andare via.

Secondo quanto riportato da Variety, sarebbe questo l'obiettivo di un memo interno inviato ai suoi dipendenti da Netflix. Nel memo si parla di censura, contenuti divisivi, diversità e inclusività. La nota si conclude con la seguente frase: "Se avete difficoltà a sostenere i nostri contenuti di ampio respiro, Netflix potrebbe non essere il posto adatto per voi".

Nel corso dell'ultimo anno, una delle controversie più importanti riguardanti il materiale offensivo è scaturita dallo speciale Netflix del comico Dave Chappelle, The Closer. Lo spettacolo ha suscitato reazioni negative a causa di diverse battute sui trans che Chappelle ha fatto, tematica che tratta regolarmente.

Lo speciale ha portato la produttrice esecutiva di Dear White People, Jaclyn Moore, ad annunciare il suo abbandono di Netflix. Sui suoi profili social ha spiegato: "Non lavorerò con loro finché continueranno a pubblicare e a trarre profitto da contenuti palesemente e pericolosamente transfobici. I loro show hanno conseguenze reali. Conseguenze che ogni donna trans che conosco ha affrontato".

Netflix ha affrontato notizie preoccupanti nel 2022. Il primo trimestre dell'anno ha visto una perdita di 200.000 abbonati per il gigante dello streaming, sebbene avesse previsto di guadagnarne 2,5 milioni. Ad aprile è stato riferito che Netflix prevede di perdere altri 2 milioni di abbonati dalla piattaforma durante il secondo trimestre dell'anno.

In una lettera agli azionisti, Netflix ha spiegato: "La crescita dei nostri ricavi è rallentata notevolmente, come dimostrano i nostri risultati e le nostre previsioni. Lo streaming sta vincendo sul sistema di distribuzione lineare, come avevamo previsto, e i titoli Netflix sono molto popolari a livello globale. Tuttavia, la nostra penetrazione relativamente elevata presso le famiglie - se si considera anche il gran numero di famiglie che condividono gli account - combinata con la concorrenza, sta creando un ostacolo alla crescita dei ricavi. La grande spinta del COVID allo streaming ha oscurato questa possibilità".

Di seguito, il memo integrale inviato da Netflix ai suoi dipendenti:

"Intrattenere il mondo è un'opportunità straordinaria e anche una sfida, perché gli spettatori hanno gusti e punti di vista molto diversi. Per questo motivo offriamo un'ampia varietà di programmi televisivi e film, alcuni dei quali possono essere provocatori. Per aiutare i membri a scegliere con cognizione di causa cosa guardare, offriamo classificazioni, avvertenze sui contenuti e controlli parentali facili da usare. Non a tutti piacerà - e non tutti saranno d'accordo - tutto ciò che è presente nel nostro servizio. Sosteniamo l'espressione artistica dei creatori con cui scegliamo di lavorare; programmiamo per una diversità di pubblico e di gusti; e lasciamo che siano gli spettatori a decidere cosa è appropriato per loro, invece di far sì che Netflix censuri artisti o voci specifiche. Sosteniamo il principio che Netflix offre una diversità di storie, anche se troviamo alcuni titoli contrari ai nostri valori personali. A seconda del vostro ruolo, potreste dover lavorare su titoli che percepite come dannosi. Se vi è difficile sostenere la nostra ampiezza di contenuti, Netflix potrebbe non essere il posto migliore per voi".