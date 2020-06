Netflix Italia: "Vogliamo più titoli LGBT", il post fa arrabbiare gli omofobi

Voleva essere un tweet come molti altri, quello pubblicato da Netflix Italia sul suo canale ufficiale Twitter in merito alla sua proposta di pubblicare più contenuti a tema LGBT. Ma il post ha fatto arrabbiare gli omofobi, scatenando una serie di commenti negativi.

Spesso ci dicono che i nostri titoli sono pieni di personaggi LGBTQ+. Sapete cosa? Ne vogliamo mettere ancora di più. Direttamente nei titoli. 🌈A THREAD🌈 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 22, 2020

Alcuni fra gli abbonati del canale streaming, alla notizia che preannunciava un aumento di contenuti LGBTQ, ha dichiarato di disdire l'abbonamento e ha denunciato Netflix di essere sessista nei confronti degli eterosessuali (sbagliando, tra l'altro, il termine eventualmente "eterofobo").

ok disdico subito l'abbonamento!

è vergognoso questo vostro atteggiamento eterefobo! — antonello cecchetti 🇮🇹🇬🇷🇬🇧 (@icsicsxx) June 22, 2020

Quello che voleva essere come un tweet a sostegno proprio di un amore meno discriminato, generando magari un thread di titoli a tema omosessuale, ha generato invece un odio libero, con tali strafalcioni, come la dichiarazione di sostenere, piuttosto, la pirateria cinematografica.

Tanto io le serie le vedo sui siti pirata! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/swPgIGjtF1 — Zio Iosif (@StalinZio) June 22, 2020

Sono comunque numerosi i commenti in risposta a questa scaletta d'odio, per lo più sbeffeggiando proprio coloro che accusano Netflix di appoggiare una politica o una propaganda discriminatoria nei confronti delle persone "normali".

Infatti, la maggior parte degli autori dei commenti accusatori nei confronti di Netflx, provengono da profili che rimarcano "l'anormalità" dell'amore omosessuale e la "confusione" che potrebbe generare nei loro figli la visione di scene che non trattino l'eterosessualità.

giorni fa ho chiesto che mi venisse dimezzato l'abbonamento,la parte gay mi toglieva molta visione,e mi sentivo umiliato per il film su Gesu' gay,hanno risposto che la programmazione non viene scelta da loro....?

i miei figli che seguono delle serie tv,ma appena posso...zak zak — Romani prophetam (@mauro40981997) June 23, 2020

E voi cosa ne pensate di questa serie di commenti e la scelta da parte di Netflix di appoggiare LGBTQ?