Netflix invita i dipendenti a usare il denaro in modo responsabile mentre deve far fronte a una corposa perdita di abbonati che ha suscitato timori sul successo dei servizi di streaming.

La direttiva ai dipendenti è contenuta in un promemoria culturale aggiornato dall'azienda. Nella sezione "Sentenza" del promemoria, Netflix invita i dipendenti a "spendere saggiamente i soldi dei nostri membri", affermando che la società aveva precedentemente comunicato lo stesso invito in una lettera del 2018 agli azionisti, ma finora mai al personale.

Questo è un netto cambiamento rispetto al resto del documento, che dice anche ai dipendenti di "evitare le regole".

La lettera arriva dopo che Netflix ha segnalato la sua prima perdita di abbonati in un decennio. Lo streamer ha attribuito la perdita di 200.000 abbonati alla condivisione dell'account, alla pandemia e alla maggiore concorrenza dei rivali. Tuttavia, la perdita del gigante dello streaming ha spaventato concorrenti e investitori, che ora si chiedono se anche gli servizi di streaming vedranno un rallentamento simile.

Alla luce del numero di abbonati minore del previsto, Netflix ha affermato che valuterà lancio di una sezione del servizio di streaming supportata dalla pubblicità. Gli analisti avevano indicato l'aumento del prezzo dell'abbonamento mensile di Netflix a gennaio per i nuovi membri negli Stati Uniti e in Canada come un'altra ragione per la perdita degli abbonati. La società di streaming ha parlato anche di altre misure di riduzione dei costi.

"Stiamo frenando parte della nostra crescita della spesa", ha affermato il CFO Spencer Neumann commentando gli utili del primo trimestre. "Stiamo cercando di essere intelligenti e prudenti in termini di crescita della spesa per riflettere la realtà della crescita dei ricavi dell'azienda".