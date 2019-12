Netflix, in un mese persi oltre 1 milione di abbonati per l'arrivo di Disney+

In un mese Netflix ha perso oltre 1 milione di abbonati per l'arrivo di Disney + anche se nel lungo periodo dovrebbe riuscire ad arginare l'emorragia di utenti.

Con l'arrivo di Disney+, Netflix ha perso oltre un milione di abbonati. Lo conferma uno studio condotto su entrambe le piattaforme streaming pubblicato da The Hollywood Reporter. Secondo questi dati, analizzati dalla Cowen & Co., nel quarto trimestre del 2019 Netflix avrebbe subito una flessione di 1,6 milioni di spettatori, il che significa che il 69 per cento di tale perdita è da collegare al lancio del nuovo servizio da parte della casa di Topolino.

Dall'altro lato però si evidenzia come 19,4 milioni dei 24 milioni di abbonati statunitensi a Disney+ si iscrivono anche a Netflix, tanto da avere una sovrapposizione dell'80 per cento tra i due sistemi. Nonostante questa perdita, secondo quanto riferito dall'analisi, Netflix guadagnerà comunque 7,6 milioni di abbonati o poco più nello stesso periodo. Questo calo non ha, infatti, preoccupato Netflix così come chi ha svolto lo studio che ha considerato, nel breve periodo, come fisiologico un calo di questo genere e che, a lungo termine sarebbe stato facilmente gestito e ammortizzato.

Uno degli aspetti che ha convinto molte persone ad abbonarsi a Disney+ è il suo catalogo: a primeggiare sono i classici, ovvero i cartoni storici dello studios, seguiti da Star Wars e Marvel. I contenuti più recenti, al momento, sembrano avere poca attrattiva.

