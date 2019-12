Netflix: in arrivo una docufiction sui luoghi più stregati d'America

Netflix annuncia l'arrivo di una docufiction che andrà a esplorare i luoghi più stregati d'America o le location in cui si sono verificati fenomeni soprannaturali.

Netflix si prepara a produrre una docufiction sui luoghi più stregati d'America. Il progetto, annunciato da Variety, dovrebbe gettare uno sguardo su case infestate e location divenute celebri per gli eventi soprannaturali che si sono verificati.

Creata dalla Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer, la docufiction sarà diretta da Joe Berlinger, autore di Conversations with A Killer: The Ted Bundy Tapes. Secondo Variety "la serie ancora priva di titolo è descritta come uno studio attento e meticoloso su alcune delle location stregate più note d'America."

Per approfondire, potete leggere il nostro articolo sui film dell'orrore tratti da una storia vera che coinvolgono anche location stregate.

