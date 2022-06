Netflix Geeked Week: tutti dettagli sull'evento in streaming, dal calendario a dove è possibile vederlo

Si svolgerà dal 6 al 10 giugno la Geeked Week 2022, l'atteso evento virtuale di Netflix che permetterà ai fan di scoprire dettagli e anticipazioni delle serie in arrivo in streaming e dei film più attesi.

Il progetto durerà cinque giorni e online è stato svelato il calendario e le istruzioni per seguire tutti i panel e assistere alla presentazione di ogni contenuto inedito.

La Geeked Week 2022 sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui i canali YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook di Netflix e si svolgerà nei seguenti orari.

Lunedì 6 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Martedì 7 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Mercoledì 8 giugno alle 16:00 PT/19:00 ET/08:00 JST

Giovedì 9 giugno alle 09:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT

Venerdì 10 giugno alle 10:00 PT/13:00 ET/18:00 GMT

Ogni giornata proporrà novità su serie, film e giochi Netflix, incluse presentazioni di teaser e trailer esclusivi, anteprime, annunci a sorpresa, filmati inediti, interviste con i cast, letture di sceneggiature e molto altro riguardo a oltre 60 progetti Netflix. Un'intera giornata sarà persino dedicata a Stranger Things!

Ogni giornata di Geeked Week avrà un tema speciale:

Lunedì 6 giugno (1° giorno) - Serie;

Martedì 7 giugno (2° giorno) - Film;

Mercoledì 8 giugno (3° giorno) - Animazione;

Giovedì 9 giugno (4° giorno) - Stranger Things;

Venerdì 10 giugno (5° giorno) - Giochi.

Ecco il calendario con tutti i titoli che verranno presentati, suddivisi per le varie giornate:

Tra i conduttori che si occuperanno delle presentazioni ci saranno Jacob Bertrand, Megan Cruz alias jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman alias guywithamoviecamera, Juju Green alias Straw_Hat_Goofy, Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B Dave Walters, Geoff Keighley e Mari Takahashi.

Chi ha un proprio canale Twitch, inoltre, potrà realizzare il co-streaming del feed dell'evento, ma chi non seguirà la diretta ritroverà comunque tutti i dettagli di quanto proposto grazie alla Newsroom Netflix, oltre ad avere la possibilità di riguardare l'intera programmazione giornaliera su YouTube, Facebook e Twitter. Su Tudum.com, il sito partner ufficiale di Netflix, saranno condivisi contenuti extra di ogni giornata di programmazione.