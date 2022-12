Netflix metterà fine alla possibilità di condividere la password nel 2023

Netflix interromperà la condivisione delle password a partire dal 2023. Il Wall Street Journal rivela che la società intenderebbe eliminare definitivamente la pratica. Questo sconvolgimento rischia naturalmente di scatenare l'ira degli utenti di lunga data.

Durante l'emergenza sanitaria, Netflix ha visto aumentate gli abbonati e privilegiare la fruizione domestica. Ma anche la condivisione delle password con amici e familiari, pratica che dall'anno prossimo potrebbe non essere più possibile per via dei cambiamenti in programma.

Il CEO Ted Sarandos ha recentemente parlato alla UBS Global Technology, Media & Telecom Conference, anticipando che la scelta non verrà presa bene dagli utenti: "Come quando viene deciso un aumento dei prezzi, i consumatori non ne saranno felici, ma dobbiamo mostrare loro perché dovrebbero riconoscerne il valore".

La condivisione delle password è davvero un problema?

Uno studio del 2019 ha affermato che Netflix perde più di 135 milioni di dollari al mese a causa delle persone che condividono i propri account con spettatori al di fuori delle loro famiglie. (Sarebbero 1,62 miliardi all'anno). All'epoca, il COO di Netflix e Chief Product Officer Greg Peters ha spiegato come la società stesse esplorando modi "consumer-friendly" per limitare la condivisione delle password tra gli utenti. Netflix si è impegnata ad applicare commissioni per la condivisione della password. Alcuni mercati hanno già visto gli avvisi.

"Siamo giunti a un approccio ponderato per monetizzare la condivisione dell'account e inizieremo a implementarlo in modo più ampio a partire dall'inizio del 2023", ha spiegato la società in una dichiarazione trimestrale. "Dopo aver ascoltato il feedback dei consumatori, offriremo a chi usufruisce delle password altrui la possibilità di trasferire il proprio profilo Netflix sul proprio account e agli utenti che condividono la password di gestire i propri dispositivi più facilmente e di creare account secondari ("membri extra") se lo desiderano e vogliono pagare per la famiglia o gli amici. Nei paesi con il nostro piano supportato da pubblicità a basso prezzo, ci aspettiamo che l'opzione di trasferimento del profilo sia particolarmente popolare."