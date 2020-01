Netflix anticipa i film in uscita nel 2020, tra David Fincher, Taylor Swift e Spike Lee

Netflix ha twittato una lunga lista dei film in uscita nel 2020, promettendo di aggiornarla di volta in volta. La piattaforma streaming si lascia alle spalle un anno di successi grazie a capolavori come The Irishman e Storie di un matrimonio che promettono di essere trai i protagonisti ai prossimi Golden Globe, e guarda già alle novità.

Anche per il 2020 Netflix raccoglie il meglio della cinematografia internazionale, nei film in elenco troviamo registi come David Fincher, Spike Lee, Dee Rees e Charlie Kaufman e attori come Will Ferrell, Chadwick Boseman, Elle Fanning e Anne Hathaway. Ma diamo un'occhiata all'elenco dei film pubblicati