Netflix elimina il piano base senza pubblicità anche in Italia

Netflix ha cancellato il piano base senza pubblicità anche in Italia, i nuovi abbonati non potranno più sceglierlo tra le varie opzioni.

Come accaduto in altri paesi, anche in Italia il piano base senza pubblicità di Netflix non sarà più disponibile. Lo streamer lo ha rimosso dalla lista dei piani** sottoscrivibili dagli utenti.

Con l'eliminazione del piano base da 7.99 euro, resterà disponibile solo quello con la pubblicità, dove la profilazione è obbligatoria e dove non è possibile il download dei contenuti. Chi lo ha attivato in precedenza, però, continuerà a mantenerlo fino a quando non disdice o fino a quando non passa ad un altro piano, visto che la novità riguarda i nuovi abbonati.

Restano quindi disponibili in Italia il piano Standard con Pubblicità, quello da 5.49 euro, e quello Standard da 12.99 euro oltre al piano Premium da 17.99 euro al mese.

Cosa accade con gli abbonamenti Netflix?

Chi temeva nuovi aumenti dei piani mensili di Netflix per il momento può tirare un sospiro di sollievo, ma gli utenti che hanno sottoscritto il piano base senza pubblicità sono impossibilitati a sospendere il servizio anche per un solo mese, pena la perdita della possibilità di riattivare quello specifico piano.

Inoltre, il piano con la pubblicità, seppur più economico, non offre il download dei contenuti che invece era possibile con il piano da 7.99 euro. Chi vuole vedere i contenuti anche offline dovrà sottoscrivere il piano da 12.99 euro.