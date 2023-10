Netflix aumenterà nuovamente il costo dei piani mensili?

Netflix sembra intenzionata ad aumentare i costi dei suoi abbonamenti tra qualche mese, dopo la fine dello sciopero degli attori.

Un articolo di The Wall Street Journal sostiene che i cambiamenti ai piani avverranno in vari territori, partendo da Stati Uniti e Canada.

Un nuovo aumento in arrivo?

Attualmente Netflix non ha commentato l'indiscrezione e non è stato svelato a quanto ammonterà l'aumento.

Solo un anno fa la piattaforma di streaming aveva portato negli Stati Uniti il costo degli abbonamenti a 15,49 dollari per il piano standard senza inserzioni pubblicitari, a 19,99 dollari quello Premium, mentre per accedere all'account con pubblicità si deve spendere 6,99 dollari.

Per condividere la propria password con altri utenti, inoltre, era stato aggiunto un extra di 7,99 dollari.

I nuovi accordi ottenuti dai sindacati degli sceneggiatori e degli attori, attualmente ancora in fase di negoziazione, sembrano destinati a portare ad aumenti legati alle nuove regole per il compenso previsto per gli autori.