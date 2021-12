Netflix, dicembre 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a dicembre 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dal film Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence alla quarta stagione di Cobra Kai a Voir, una serie di saggi visivi dai produttori esecutivi David Fincher e David Prior. Infine segnaliamo il western Il potere del cane di Jane Campion.

Il potere del cane - disponibile dall'1 dicembre - Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi.

Single per sempre? - disponibile dal 2 dicembre - Peter convince il suo migliore amico Nick a passare le feste insieme, fingendo di avere una relazione, nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre gli organizza un appuntamento al buio con l'affascinante personal trainer James, i suoi piani vanno a rotoli.

The Unforgivable - disponibile dal 10 dicembre- Ruth Slater esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si ritrova in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un'unica speranza per redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.

È stata la mano di Dio - disponibile dal 15 dicembre - Paolo Sorrentino, accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza. Per tutti gli appassionati del celebre regista.

Natale in California - Luci della città - disponibile dal 15 dicembre - È passato un anno da quando Callie e Joseph si sono innamorati e sono più felici che mai nella loro fattoria e azienda vinicola. L'attività e gli obblighi familiari costringono però Joseph a tornare in città, mettendo a repentaglio la loro storia d'amore.

A Naija Christmas - disponibile dal 16 dicembre - Tre fratelli fanno di tutto per portare a casa, in occasione delle festività natalizie, una fidanzata e far avverare il desiderio della madre di vederli accasati, mentre lei fa di tutto affinché siano delle feste indimenticabili.

Nemici a Natale - disponibile dal 21 dicembre - In questo sequel della commedia Un Padre No Tan Padre, Don Servando e la sua "famiglia hippie allargata" si recano in spiaggia per trascorrere il Natale con la zia di Alma, Doña Alicia, una donna anziana esigente che diventa la nemesi definitiva di Don Servando.

Don't look up - disponibile dal 24 dicembre - La laureanda in astronomia Kate Dibiasky e il professor Randall Mindy fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all'interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l'altro? La cosa non sembra interessare a nessuno.