Netflix ha chiuso il 2023 confermandosi leader del mercato dello streaming in Italia

Netflix, secondo i dati raccolti da JustWatch, ha concluso il 2023 mantenendo la leadership nel settore dello streaming in Italia.

La piattaforma è rimasta infatti alla prima posizione tra i servizi disponibili nel nostro territorio, lasciandosi alle spalle Prime Video, anche nel quarto trimestre.

I dati della situazione in Italia

Il mercato dei servizi in streaming in Italia vede quindi ancora protagonista Netflix, in grado di ottenere il 30% delle preferenze degli utenti.

Alle sue spalle c'è poi la piattaforma targata Amazon, ferma al 23%.

Disney+ è invece un forte competitor, in grado di arrivare a quota 17%, con azioni pari alle dimensioni totali di Now TV, Paramount +, Infinity + e Tim Vision (18%).

Nel quarto trimestre, nel mercato dei servizi di video on demand, si è poi registrato uno sviluppo significativo con Infinity+ in prima linea con un aumento del +2% dall'inizio del 2023. Nel frattempo, Sky Go e TimVision hanno registrato le perdite maggiori nel periodo preso in considerazione, con un calo del -2% ciascuno.

Nel grafico realizzato da JustWatch si mostrano le variazioni avvenute nel corso del 2023.