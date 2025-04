Netflix celebra il Made in Italy con i capolavori del grande cinema italiano: ecco tutti i titoli

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, arriva su Netflix una collezione imperdibile con i film simbolo della cultura e dell'identità italiana.

Dal 15 aprile al 15 maggio su Netflix arriva Il grande cinema Made in Italy, una raccolta esclusiva che celebra la storia del cinema italiano attraverso i suoi titoli più iconici. Un omaggio alle eccellenze creative del nostro Paese, in linea con l'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire o riscoprire alcuni dei film più significativi degli ultimi 80 anni.

Il grande cinema Made in Italy: Rossellini debutta su Netflix

Roma città aperta

La piattaforma di streaming più popolare al mondo si unisce alla celebrazione della Giornata nazionale del Made in Italy lanciando una selezione di film che rappresentano al meglio il patrimonio culturale e cinematografico del nostro Paese. Il grande cinema Made in Italy sarà disponibile dal 15 aprile al 15 maggio e propone alcuni capolavori che hanno fatto la storia, influenzato intere generazioni e segnato l'immaginario collettivo italiano (e non solo).

Tra le novità più attese c'è sicuramente il debutto su Netflix di tre capolavori restaurati di Roberto Rossellini: Roma città aperta (1945) - che nel 2025 celebra 80 anni - Paisà (1946) e Germania anno zero (1948).

I grandi maestri del cinema italiano nella collection Netflix

Mediterraneo

La collezione sfoggia anche due pietre miliari firmate Federico Fellini: l'intramontabile La Dolce Vita (1960) e, in esclusiva su Netflix, lo straordinario 8½ (1963). Accanto a loro anche alcuni capolavori leggendari come Il Gattopardo di Luchino Visconti, sontuoso affresco aristocratico, e il rivoluzionario spaghetti western Per un pugno di dollari (1964) di Sergio Leone.

Ma Il grande cinema Made in Italy non è solo memoria storica: è un viaggio nell'anima popolare e poetica dell'Italia, tra risate e riflessioni. Ritroviamo quindi la romanità irresistibile di Alberto Sordi in Un americano a Roma e Un giorno in pretura (1953) e il tragicomico grottesco - ma senza tempo - di Fantozzi. Ma anche la tenerezza di Massimo Troisi in Ricomincio da tre e la magia di Non ci resta che piangere.

Un omaggio all'identità italiana attraverso il cinema

Non è finita qui! Non mancano film più recenti ma già iconici per il loro fortissimo impatto emotivo. Su tutti Mediterraneo di Gabriele Salvatores, ma anche Johnny Stecchino e La vita è bella di Roberto Benigni, oltre al cult di Mario Monicelli Parenti Serpenti.

Per omaggiare il nuovo millennio tre titoli assolutamente da non perdere: I cento passi di Marco Tullio Giordana, La grande bellezza ed È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

Si tratta di una vera e propria antologia del Made in Italy cinematografico, capace di attraversare generazioni, emozioni e stili per restituire tutta la complessità e la meraviglia del nostro immaginario collettivo. Da non perdere.