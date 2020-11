Netflix cancella davvero più serie tv degli altri network?

Quante volte vi sarà capitato di pensare "Ma guarda, Netflix ha cancellato l'ennesima serie" o "Tanto se la serie è di Netflix, sicuro la cancellano dopo poche stagioni"? Ebbene, stando a degli ultimi report, questo modo di pensare potrebbe non essere poi così accurato.

Durante il Paley International Council Summit, come riporta anche Deadline, si è parlato proprio di questo argomento assieme al Co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, e a Bela Bajaria, Global Head of TV di Netflix, che comprendono come questa possa essere la percezione generale, ma che, dati alla mano, la questione è ben diversa.

Le terrificanti avventure di Sabrina: una scena della terza stagione

"Se guardate alle seconde stagioni e più, abbiamo in realtà una percentuale di rinnovo del 67%, che è lo standard di questa industria" ha rivelato Bajaria "È vero che realizziamo anche un gran numero di prime stagioni, che a volte possono far sembrare che abbiamo più cancellazioni dopo la prima stagione, ma se guardate al tasso di rinnovo, è davvero significativo".

"E credo anche che si debba guardare a serie tv come The Crown, che sta per debuttare la sua quarta stagione, o Grace & Frankie, o The Ranch. Abbiamo avuto degli show con una durata maggiore, e avremo sempre questo mix di serie con storie che rendono di più se raccontate con un numero di stagioni limitato, e altre che invece vanno avanti per diverse stagioni".

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

E, contrariamente a quanto si possa pensare, non fa piacere a nessuno cancellare delle serie.

"Sono stata abbastanza a lungo in questo business, e da diversi lati di queste cancellazioni, da potervi dire che è sempre doloroso dover cancellare uno show, e nessuno vuole farlo. Per prima cosa, tendiamo a ordinare una stagione intera piuttosto che solo il pilot, che a volte può risultare in un numero di cancellazioni maggiore di cancellazioni dopo la prima stagione. Ma anche tenendo conto di ciò, continuo a pensare che ordinare una stagione intera permetta una maggiore e migliore espressione creativa di quella che è l'idea dell'autore, quindi sono convinta che questo sia il modello giusto per noi" conclude Bajaria.

La prossima volta che vorrete prendervela con Netflix per aver cancellato ancora un'altra serie, dunque, ricordatevi questi dati, e magari, anche che pratica tanto nuova questa, alla fine, non è (chi si ricorda di Firefly o Freaks and Geeks?). Ovviamente, ciò non toglie che non possiate prendervela comunque (Netflix, ridacci GLOW!).