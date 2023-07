Netflix cancella i piani per la tariffa ridotta senza pubblicità in USA e UK

Netflix ha deciso di cancellare il suo piano di streaming più economico senza pubblicità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il piano Basic, che prevedeva un costo di 9.99 dollari al mese negli Stati Uniti e 6.99 dollari al mese nel Regno Unito, non è più disponibile per i nuovi abbonati nei rispettivi paesi. Verranno conservati solo i piani Basic preesistenti, ma solo "fino a quando non si cambia piano o non si cancella il proprio account".

L'eliminazione del piano Basic di Netflix ha lo scopo di spingere i clienti ad adottare il piano Standard With Ads supportato da pubblicità, che la società ha lanciato per la prima volta lo scorso novembre. A maggio, Netflix ha dichiarato di aver sottoscritto più di 5 milioni di abbonamenti supportati da pubblicità, con il 25% dei nuovi abbonati che hanno accettato il pacchetto proposto.

"I nostri prezzi di partenza di 6,99 dollari negli Stati Uniti e 4,99 sterline nel Regno Unito per i piani Standard With Ads sono inferiori alla concorrenza e offrono un grande valore ai consumatori data l'ampiezza e la qualità del nostro catalogo", ha detto a Variety un portavoce di Netflix.

La società ha abbandonato il piano Basic in Canada il mese scorso. La mossa di cancellare il piano di base negli Stati Uniti e nel Regno Unito arriva in concomitanza con la pubblicazione dei guadagni del secondo trimestre del 2023. Gli analisti si aspettano che Netflix segnali un considerevole aumento dal suo nuovo programma di condivisione a pagamento, il tentativo dell'azienda di monetizzare la condivisione illecita di password che è stata lanciata ampiamente durante il secondo trimestre negli Stati Uniti e in molti altri paesi.

Netflix ha affermato che "la stragrande maggioranza dei programmi TV e dei film" è disponibile su piani supportati da pubblicità - circa il 95% del catalogo totale di Netflix in media a livello globale a partire dal primo trimestre - ma che "un piccolo gruppo non è disponibile per via di restrizioni nelle licenze". I piani supportati da pubblicità di Netflix sono attualmente disponibili negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Messico e Spagna.