Netflix, a breve l'apertura della sede a Roma: più produzioni italiane in arrivo

Il 2021 segnerà l'apertura di una sede a Roma per il gigante dello streaming Netflix, ma darà anche il via a tante nuove produzioni italiane realizzate e distribuite dalla celebre piattaforma.

Come riporta anche Variety, infatti, nella seconda parte dell'anno dovremmo assistere finalmente all'annunciata apertura degli uffici romani della compagnia, situati nelle vicinanze dell'ambasciata americana in Via Veneto.

Qui, un ristretto numero di impiegati (destinato tuttavia a crescere) darà avvio al capitolo italiano nella storia di Netflix.

"Siamo entusiasti di aver trovato la nostra dimora italiana a Roma, prova tangibile del nostro ambizioso impegno, e segno inconfondibile della nostra avventura in questo paese" ha affermato Eleonora Andreatta, VP dei contenuti originalia di Netflix Italia.

"Una presenza fisica sul territorio significherà una piena volontà d'espansione e di consolidamento di un network di relazioni, e l'apertura nei confronti di nuove idee e progetti. In breve, diventerà un'opportunità ancora più grande per la comunità produttiva e creativa italiana".

Possiamo dunque aspettarci numerose altre produzioni italiane in arrivo nei prossimi anni, a cominciare da quelle già annunciate e in fase di sviluppo, come il film "È stata la Mano di Dio" di Paolo Sorrentino, le serie tv Zero, Fedeltà e Luna Park, e il più recentemente annunciato Guida Astrologica per Cuori Infranti, serie tv creata da Bindu De Stoppani e co-diretta dallo stesso Stoppani assieme a Michela Andreozzi. In più, nel 2022 arriverà anche la co-produzione Netflix e Fandango basata sull'ultimo romanzo di Elena Ferrante, La Vita Bugiarda degli Adulti.

Non resta dunque che attendere i prossimi mesi e vedere come il nostro paese avrà intenzione di tenere il passo con altri grandi produzioni europee come quelle francesi o spagnole (che al momento presentano un numero maggiore di progetti in sviluppo per la piattaforma) e quale sarà il risultato.