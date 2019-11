Netflix: l'arrivo di Disney+ non ha avuto un impatto sugli abbonamenti, per ora

Disney + non ha ancora avuto un impatto significativo sugli abbonamenti di Netflix. A rivelarlo è un rapporto pubblicato da Business Insider da due analisti di Wall Street che hanno svolto delle interviste quasi duemila fruitori attivi del servizio streaming che ha portato al successo serie come The Crown e Stranger Things.

Michael Olson, analista di Piper Jaffray, è stato il primo a notare come non ci sia stato un aumento delle persone che hanno intenzione di annullare il loro abbonamento Netflix a favore di Disney +. La tendenza anzi è che: "La maggior parte degli abbonati Netflix esistenti abbia intenzione di fare invece abbonamenti multipli così da avere più servizi streaming in contemporanea". Gli fa eco Nomura Mark Kelley, la quale afferma che i numeri di Netflix stanno resistendo alla massiccia offensiva di Disney + partita all'inizio di questo mese. "Nonostante il forte lancio di Disney +, le tendenze di download di app domestiche di Netflix rimangono entro i limiti storici anche con la decelerazione della crescita su base annua rispetto alla settimana precedente". Così ha affermato Kelley che rimarca che: "Gli investitori rimarranno cauti fino a quando i risultati riportati non ci daranno un risultato evidente. Restiamo neutrali su Netflix, date le preoccupazioni in merito alla valutazione e all'intensità di capitale".

Netflix ha affrontato l'arrivo di Disney + in una lettera agli azionisti all'inizio di questo autunno in cui evidenziava come il suo lancio avrebbe creato turbolenze (in senso finanziario ndr.) e avrebbe potuto rallentare la crescita nel breve periodo. "Tuttavia, a lungo termine - si legge nella nota - prevediamo che continueremo a crescere bene, data la forza del nostro servizio e la grande opportunità del mercato".