Netflix annuncia "Troppo Invidiosa": terminate le riprese della serie con Diana Del Bufalo

Attraverso un annuncio social Diana Del Bufalo ha comunicato la fine delle riprese di Troppo Invidiosa, la nuova serie Netflix con Ciro Prillo e Isabella Ferrari che la vede protagonista.

Attraverso un Reel di Diana Del Bufalo, Netflix ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Troppo Invidiosa, la nuova serie comedy originale che vedrà l'actrice romana come protagonista. Prodotta da Cattleya in collaborazione con Preludio, la serie - le cui riprese si sono da poco concluse - promette di portare sulla piattaforma una ventata di ironia e scompiglio, mettendo a nudo con leggerezza un sentimento tanto comune quanto inconfessabile.

Di cosa parla Troppo Invidiosa

Diana Del Bufalo nei panni di Vicky

Al centro della storia c'è la crisi esistenziale di Vicky che, giunta ormai alla soglia dei 40 anni, si scopre profondamente invidiosa di chi sembra aver già spuntato tutte le proprie caselle sulla lista dei desideri di vita. Questa situazione darà il via a un percorso inaspettato e fuori controllo tra amori, incontri imprevedibili e rivelazioni sul suo passato che torneranno a tormentarla.

Un cast di grandi nomi

Ad affiancare Diana Del Bufalo c'è un cast ricchissimo che unisce volti celebri del cinema, della televisione e della comicità italiana, tra cui la meravigliosa Isabella Ferrari, Lorenzo De Moor, Matteo Martari e il membro dei The Jackal Ciro Priello.

Una scena di Troppo Invidiosa

Per quanto riguarda il team creativo, la scrittura e la sceneggiatura sono state affidate a Monica Rametta (che firma anche come head writer), Federico Baccomo e Dario Bonamin. La regia degli 8 episodi complessivi è divisa esattamente a metà: i primi quattro episodi sono diretti da Milena Cocozza, mentre gli ultimi quattro (dal 5 all'8) sono firmati da Alessio Lauria.

Dall'Argentina all'Italia: il remake di "Envidiosa"

Troppo Invidiosa nasce come remake della serie argentina del 2024, Envidiosa, originariamente prodotta da Preludio e scritta dall'autrice Carolina Aguirre, anch'essa disponibile sulla piattaforma del "Tudum". La nuova trasposizione sposterà le vicende nel nostro Paese, adattandole al pubblico italiano e a una protagonista come Diana Del Bufalo, che nel corso degli ultimi anni ha ampiamente dimostrato di essere assolutamente a suo agio con i toni della commedia.