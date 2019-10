Netflix, account condiviso con amici e parenti: controlli più severi

Netflix prenderà provvedimenti sugli account condivisi con amici e parenti in modo illegale, con una serie di controlli più severi per arginare il fenomeno. La conferma è arrivata proprio questa settimana da parte della piattaforma streaming.

L'argomento delle password di Netflix condivise con più utenti è stato particolarmente discusso durante le interviste relative agli introiti della piattaforma streaming nel 2019, all'inizio di questa settimana. Ovviamente Netflix consente la condivisione di password per un certo numero limite di persone, ma il problema al quale si intende mettere un freno è la condivisione illegale dell'account ad un numero superiore a quello consentito di utenti.

A Greg Peters, responsabile delle strategie e della redditività di Netflix è stato chiesto in che modo la celebre piattaforma streaming intende arginare questo fenomeno e lui ha risposto "Stiamo continuando a monitorarlo, quindi la situazione è sotto controllo." Peters ha aggiunto che saranno valutate anche altre soluzioni per far fronte a questo problema."

Alla fine dell'intervista Peters ha aggiunto che al momento la compagnia non ha grandi novità da annunciare nell'immediato (in Italia però Netflix e Mediaset hanno appena annunciato una collaborazione interessante e proficua)

Secondo una recente ricerca americana, il 35 per cento dei millennials condividono illegalmente le loro password per i servizi streaming, contro il 19 per cento degli utenti della generazione X e il 13 per cento dei baby boomers. Per quanto possano sembrare percentuali minime, arrecano un danno per milioni di dollari alle piattaforme streaming.