Netflix accetta di rivelare più dati sugli utenti, comprese le ore di visione

Netflix ha annunciato che rivelerà dati più precisi sui suoi utenti: il gigante dello streaming, che negli ultimi due anni ha contato una "visualizzazione" ogni volta che un utente ha visionato almeno due minuti di uno show o di un film, ha promesso di passare alla segnalazione del numero totale di ore visualizzate.

"Più avanti nel corso dell'anno, passeremo ai rapporti sulle ore visualizzate per i nostri titoli piuttosto che sul numero di account che scelgono di guardarli", ha affermato la società nella sua lettera trimestrale agli investitori. "Questo è lo stesso metodo che usano i servizi esterni per misurare la visione delle reti televisive. Inoltre, inizieremo a pubblicare più regolarmente le metriche sui titoli al di fuori del nostro rapporto sui guadagni, in modo che i nostri membri e l'industria possano misurare meglio il successo nel mondo dello streaming."

Per quanto riguarda Squid Game, che secondo Netflix è stato visualizzato da 142 milioni di account in tutto il mondo nei suoi primi 28 giorni, non è chiaro quanti di quegli spettatori abbiano effettivamente finito il dramma sudcoreano di nove episodi e quanti invece abbiano semplicemente visto una parte del primo episodio per mera curiosità.

Martedì lo streamer ha anche riferito di aver ottenuto quasi 4,4 milioni di nuovi abbonati durante il terzo trimestre del 2021, superando di più di un milione le stime di inizio anno, raggiungendo un totale di 213,53 milioni di abbonati a pagamento globali.