Netflix abolisce la prova gratis di 30 giorni negli USA e si avvicina ai 200 milioni di utenti

Netflix ha eliminato la prova gratuita di 30 giorni del servizio negli Stati Uniti guardando, al tempo stesso, al raggiungimento dei 200 milioni di sottoscrizioni globali.

"Le prove gratuite non sono disponibili" conferma una nota sul sito web dell'azienda "ma puoi comunque registrarti e sfruttare tutte le possibilità che Netflix ha da offrire. Non ci sono contratti, nessuna penale di cancellazione e nessun impegno. Hai la libertà di modificare il tuo piano o annullare online in qualsiasi momento se decidi che Netflix non fa per te".

Alcuni contenuti di Netflix possono ancora essere visualizzati senza abbonamento. Sebbene rappresentino una piccola parte dell'offerta totale in catalogo, film come Bird Box e gli episodi pilota di serie come Stranger Things sono stati resi disponibili in chiaro ad agosto. In precedenza, un gruppo di documentari e serie tv targati Netflix è stato reso disponibile gratuitamente su YouTube a sostegno degli insegnanti che affrontavano le problematiche dell'emergenza sanitaria. La prossima settimana, tutte e cinque le stagioni di Narcos saranno disponibili su Pluto TV.

La prossima settimana, Netflix comunicherà il bilancio dell'ultimo trimestre aggiornando il numero di sottoscrizioni globali che, a luglio, era a 193 milioni.

La politica delle prove gratuite cambia da un servizio streaming all'altro ed è uno spazio in continua evoluzione. Ogni piattaforma sperimenta modelli diversi. Disney ha offerto una prova di 7 giorni dal momento in cui ha lanciato Disney+ lo scorso novembre per poi interromperla a giugno. HBO Max di WarnerMedia offre una prova gratuita di una settimana e negli ultimi mesi ha aggiunto uno sconto mensile di $3. Peacock di NBCUniversal offre fino a tre mesi gratuiti nel livello premium per gli abbonati che si registrano tramite Google. La piattaforma di streaming mobile Quibi è arrivata sul mercato in primavera con una prova gratuita di 90 giorni.