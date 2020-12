Nessun nome nei titoli di coda, su Prime Video in streaming da oggi

Il documentario Nessun nome nei titoli di coda di Simone Amendola arriva su Prime Video in streaming proprio a ridosso del periodo natalizio, con lo spirito di una nuova vita dopo la brusca interruzione della distribuzione in sala a causa dell'emergenza sanitaria.

Fresco di un prestigioso premio internazionale, assegnatogli dall''Associazione dei registi e delle registe della Catalogna per 'il suo contributo alla valorizzazione di tutti quelli che fanno del cinema la propria vita' e lanciato con successo dalla 14. Festa del Cinema di Roma, Nessun nome nei titoli di coda è un racconto vivo e intriso di tenerezza che fa di una comparsa un protagonista. Il film s'immerge nella vita del re senza nome di Cinecittà, Antonio Spoletini (cercatore di facce, tra i tantissimi, di Federico Fellini) immortalandolo nel momento in cui vorrebbe lasciare 'un nome nei titoli di coda'.

Nessun nome nei titoli di coda: un momento del film

Un documentario apprezzato da pubblico e critica, che ha fatto innamorare personalità del cinema come il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli: 'Un bel ritratto di uno che il cinema l'ha fatto. Mi è molto piaciuto' e il regista Pupi Avati: 'Un lavoro prezioso, mi ha molto colpito, a tratti commosso. Mi auguro lo vedano in tanti'. La sinossi ufficiale racconta: "Da che il cinema è cinema se dici 'comparse', dici Spoletini. Cinque fratelli che hanno cercato le facce giuste per tutto il cinema italiano e internazionale passato da Roma. Dei cinque, Antonio, a 80 anni suonati, è ancora lì, sul suo campo di battaglia, Cinecittà. All'approssimarsi dell'idea di una fine, come ogni uomo, vorrebbe lasciare un nome nei titoli di coda."