Nero: clip esclusiva del debutto alla regia di Giovanni Esposito, al cinema dal 15 maggio

Arriverà nei cinema il 15 maggio distribuito da Bartlebyfilm Nero, opera prima da regista dell'attore Giovanni Esposito che ha debuttato in concorso al Torino Film Festival lo scorso novembre. Una storia di redenzione tra gli ultimi sospesa tra la periferia criminale campana e un universo di outsider pronti a lottare per emergere, anticipata dalla clip esclusiva che vi mostriamo quest'oggi.

Interpretato dallo stesso regista, autore della sceneggiatura insieme a Francesco Prisco e Valentina Farinaccio, il film vede nel cast anche Susy Del Giudice, Anbeta Toromani, Giovanni Calcagno, e Peppe Lanzetta, con l'amichevole partecipazione di Roberto De Francesco, Cristina Donadio e Alessandro Haber. Completano il cast Marius Bizau, Riccardo Ciccarelli, Emmanuel Dabone, Gennaro Di Biase, Vittorio Ciorcalo. La direzione della fotografia è di Daniele Ciprì.

Una storia magica di periferia

Come svela la recensione di Nero, al centro della storia troviamo un piccolo criminale campano di mezza età (Giovanni Esposito) che vive di espedienti per prendersi cura della sorella Imma (Susy Del Giudice), affetta da una grave disabilità. Durante una rapina finita male, Nero scopre di avere un potere misterioso: può guarire le persone, ma ogni volta perde uno dei suoi cinque sensi.

Nella clip esclusiva il protagonista si confronta col medico spiegandogli di aver perso l'olfatto e di sospettare di aver contratto uno strano virus, ma il medico imputa il disturbo allo stress. Nel frattempo, la sorella Imma fa impazzire il medico coi suoi comportamenti indisciplinati.

"Le periferie delle periferie sono un continente a parte dove convivono tutti i continenti, dove le regole naturali sono spesso riscritte" spiega Esposito. "In questi non-luoghi, il rispetto dei confini è individuale e il concetto di individualità è un Dio da rispettare, costi quel che costi. Qui la sola democrazia è l'individuo. Nero, il protagonista del film, si sente un immigrato in questo continente di immigrati, ma con l'atteggiamento del colonialista, di chi è perennemente in credito. Non è nero per niente, in verità, solo che in mezzo a questa comunità in prevalenza africana ci è cresciuto, adattandosi a un luogo che raccoglie gli scarti della società, abbandonati ai margini per non dar fastidio alle persone perbene, dove irrompe l'invadente bellezza del mare divorata dagli uomini".

Prodotto da Bartlebyfilm, Run Film, Pepito e Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania - Fondazione Film Commission Regione Campania, Nero arriva nei cinema distribuito da Bartlebyfilm il 15 maggio.

Oggi 13 maggio regista e cast presenteranno il film alle ore 21.30 al Barberini di Roma; il 14 maggio doppio appuntamento alle 20.30 al TorreVillage di Benevento e al Multisala Partenio di Avellino.