Nero a metà, la terza puntata stasera su Rai1 in replica: la trama

Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola, torna in replica stasera su Rai1 alle 21:25, in attesa della stagione 2: la trama della terza puntata.

Nero a metà torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la terza puntata della prima stagione in replica. Claudio Amendola torna a vestire i panni dell'Ispettore Carlo Guerieri, in attesa che la RAI dia il via libera alla produzione della seconda stagione.

La trama dei due episodi in onda stasera ci riporta all'indagine di Carlo e Malik sulla morte di una giovane donna ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Il caso, apparentemente di facile soluzione, si trasforma presto in un vero rompicapo. Alba e Malik tengono segreta la loro relazione, mentre Cristina sembra intenzionata a vedere la casa di sua madre, quella in cui da anni incontra segretamente Carlo. In commissariato, un malore della Repola desta la preoccupazione di Cantabella. Carlo intanto scopre nuovi dettagli sul caso Bosca. Alba ritrova il cadavere di un giovane uomo in una macchina incidentata. Il modo poco ortodosso in cui Carlo gestisce questo caso lascia perplesso Malik. Nel frattempo, Cristina decide di lasciare il marito. Bianca, la fidanzata di Cantabella, si fa sempre più gelosa della Repola. La Carta pressa Malik affinché accetti di indagare su Carlo.