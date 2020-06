Nero a metà, quinta puntata stasera su Rai1 in replica: la trama

Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola, torna in replica stasera su Rai1 alle 21:25, in attesa della stagione 2: la trama della quinta puntata.

Nero a metà torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quinta puntata della prima stagione in replica. Claudio Amendola torna a vestire i panni dell'Ispettore Carlo Guerieri - eccezionalmente di martedì, in quanto giovedì sera è prevista la finale di Coppa Italia - in attesa che la RAI dia il via libera alla produzione della seconda stagione.

La trama del doppio episodio in onda stasera si apre nel segno del giallo: il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne. Cosa ci sarà dietro? Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik stia con sua figlia. La relazione con Alba rende sempre più difficile a Malik indagare sul caso Bosca. Nell'ultimo episodio in onda in questo martedì sera, invece, Carlo e Malik indagano sulla morte del giovane rampollo di una ricca famiglia romana ritrovato sulla riva del Tevere. Carlo prova a ricucire il rapporto con Cristina, mentre finalmente riesce a trovare un nuovo tassello da aggiungere al caso Bosca. Malik deve prendere una decisione lavorativa molto difficile.