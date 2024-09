Neon Genesis Evangelion: la collection The Complete Series & Movies (7 Blu-Ray) in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di Neon Genesis Evangelion possono attualmente trovare, in offerta, la collection The Complete Series & Movies (7 Blu-Ray).

L'importanza di Neon Genesis Evangelion risiede nel fatto che ha avuto un impatto straordinario sulla storia dell'animazione e sulla cultura pop mondiale. Uscito nel 1995, ha ridefinito il genere mecha, rompendo i canoni tradizionali con una trama psicologica complessa e personaggi profondamente sfaccettati. L'opera di Hideaki Anno ha esplorato temi esistenziali, la depressione e il rapporto dell'individuo con la società, portando l'animazione giapponese verso un nuovo livello di maturità narrativa.

Evangelion ha influenzato non solo altri anime, ma anche i media occidentali, introducendo una narrazione che mescola introspezione psicologica, simbolismo religioso e fantascienza. Il finale enigmatico ha spinto il pubblico a dibattiti, analisi e interpretazioni multiple, facendo nascere una vasta community di fan e teorie. Anche dal punto di vista tecnico, l'opera ha alzato il livello di qualità delle animazioni, e la serie ha contribuito alla crescita internazionale degli anime negli anni '90, rendendoli più accessibili a un pubblico globale.

La The Complete Series & Movies (7 Blu-Ray) di Neon Genesis Evangelion include tutta la serie tv animata coi suoi 26 episodi, il film Neon Genesi Evangelion: Death (True) e il film The End of Evangelion.

La The Complete Series & Movies (7 Blu-Ray) di Neon Genesis Evangelion

All'interno della The Complete Series & Movies (7 Blu-Ray)di Neon Genesis Evangelion troverete: tutta la serie tv animata coi suoi 26 episodi, il film Neon Genesi Evangelion: Death (True) e il film The End of Evangelion.

Per chi non lo sapesse Neon Genesis Evangelion è ambientato in un futuro post-apocalittico, dove l'umanità è minacciata da misteriose creature chiamate "Angeli". La storia segue Shinji Ikari, un ragazzo di 14 anni, che viene reclutato dall'agenzia NERV per pilotare un gigantesco mecha chiamato Evangelion. Questi robot sono l'unica difesa contro gli Angeli. Mentre combatte, Shinji affronta traumi personali, problemi di autostima e il difficile rapporto con suo padre, Gendo Ikari, direttore della NERV. Con l'avanzare degli episodi la trama si evolve in modo sempre più complesso, esplorando la psiche dei personaggi e rivelando segreti sulla vera natura degli Evangelion e degli Angeli, arrivando a concentrarsi su temi esistenziali, identità e il senso della vita, culminando in un finale enigmatico e psicologico.

Approfittate anche voi di questa offerta su Amazon per recuperare questa collection di Neon Genesis Evangelion.