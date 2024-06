Gainax si spegne ma 5 anime dello studio brilleranno per sempre

Nel vasto universo dell'animazione, alcune stelle brillano con una luce più intensa. A volte però si spengono. Ma non è detto che la loro luce non continui a brillare, anche per sempre. Lo studio Gainax, nonostante le recenti difficoltà e la dichiarata bancarotta, con la sua inesauribile creatività e innovazione, ha illuminato il firmamento dell'anime, regalando al mondo capolavori senza tempo.

Shinji Hikari si dispera in un momento dell'anime

Gainax ha dimostrato che l'animazione può essere un mezzo per esplorare la profondità dell'esperienza umana, intrecciando storie epiche e introspezione psicologica in una forma d'arte che intrattiene persone di tutte l'età. Alcune delle sue serie non solo hanno definito un'epoca, ma continuano a influenzare e ispirare nuovi creatori e appassionati di animazione.

Esploriamo insieme i 5 anime più scintillanti di questo leggendario studio.

1. Neon Genesis Evangelion

Tra le gemme prodotte da Gainax, spicca sicuramente Neon Genesis Evangelion. Quando la serie debuttò nel 1995, cambiò per sempre il panorama dell'animazione giapponese. Non si trattava solo di una semplice storia di mecha; Evangelion intrecciava filosofia, psicologia e simbolismo religioso in un mosaico complesso e affascinante. La trama segue Shinji Ikari, un ragazzo costretto a pilotare un'enorme macchina da guerra chiamata Eva per proteggere l'umanità da creature enigmatiche note come Angeli.

La battaglia tra l'Eva 01 e un Angelo

L'innovazione di Evangelion risiede nella sua profondità emotiva e nella sua capacità di esplorare le fragilità umane. Ogni personaggio è un prisma di traumi e desideri irrisolti, rendendo la serie un viaggio introspettivo tanto quanto una battaglia epica. La regia di Hideaki Anno e la colonna sonora di Shiro Sagisu creano un'esperienza immersiva che ha affascinato generazioni di fan e ha influenzato innumerevoli opere successive.

2. Tengen Toppa Gurren Lagann

i protagonisti dell'anime Tengen Toppa Gurren Lagann

Con Gurren Lagann, Gainax ci ha regalato un'avventura sfrenata e piena di colore. La serie, andata in onda nel 2007, narra la storia di Simon e Kamina, due abitanti di un villaggio sotterraneo che scoprono un enorme robot e decidono di utilizzarlo per raggiungere la superficie. Lungo il loro cammino, incontrano alleati e nemici in una lotta continua per la libertà e la realizzazione dei propri sogni.

Gurren Lagann è un inno all'ottimismo e alla determinazione. Ogni episodio è una tempesta di colori e di azione, ma sempre accompagnata da un messaggio profondo sull'importanza di credere in se stessi e nei propri compagni. La regia di Hiroyuki Imaishi e la sceneggiatura di Kazuki Nakashima riescono a bilanciare perfettamente momenti di leggerezza con riflessioni serie, rendendo questa serie un capolavoro di equilibrio emotivo e narrativo.

3. Gunbuster

Gunbuster, conosciuto anche come Top o Nerae!, è stata la prima grande impresa dello studio Gainax e ha segnato il loro debutto nel mondo dell'animazione. Uscito nel 1988, è una serie OVA che combina elementi di mecha, drama e science fiction. La trama segue Noriko Takaya, una giovane pilota che si allena per combattere una razza aliena che minaccia l'umanità. La serie è famosa per il suo approfondimento dei personaggi e per la sua capacità di mescolare l'azione con temi emotivamente carichi.

Gunbuster, i personaggi in un'immagine

Ancora una volta troviamo alla regia Hideaki Anno. Gunbuster è una celebrazione del sacrificio e della determinazione, mostrando come la perseveranza e la volontà possano superare qualsiasi ostacolo. Con la sua combinazione di emozione e azione, ha stabilito un nuovo standard per le serie di mecha e ha posto le basi per i successi futuri di Gainax.

4. Nadia - Il Mistero della Pietra Azzurra

Nadia, la protagonista de Il Mistero della Pietra Azzurra

Nadia - Il mistero della pietra azzurra è un'altra pietra miliare nella storia dello studio. Andata in onda tra il 1990 e il 1991, la serie è ispirata al romanzo di Jules Verne "Ventimila leghe sotto i mari". La storia segue Nadia, una ragazza con un misterioso passato, e Jean, un giovane inventore, mentre viaggiano per il mondo alla scoperta dei segreti della Pietra Azzurra e del mare.

La serie combina avventura, romanticismo e mistero, mantenendo un tono leggero ma solo superficialmente. La direzione artistica e l'animazione sono di altissimo livello, e il design dei personaggi, curato da Yoshiyuki Sadamoto, aggiunge un tocco di eleganza e distintività. Nadia è una celebrazione dello spirito dell'esplorazione e della meraviglia dell'ignoto.

5. Panty & Stocking with Garterbelt

Chiudiamo questa rassegna con Panty & Stocking with Garterbelt, una serie che rappresenta forse l'espressione più anarchica e dissacrante dello studio Gainax. Andata in onda nel 2010, segue le avventure di due angeli caduti, Panty e Stocking, che sono costrette a combattere contro i fantasmi per poter riguadagnare il loro posto in Paradiso. L'anime è una parodia sfrenata dei cliché degli anime e della cultura pop, con un'animazione che ricorda i cartoni occidentali.

Le protagoniste di Panty & Stocking with Garterbelt

La creatività e l'irriverenza di Panty & Stocking sono un esempio perfetto dello spirito libero di Gainax. La serie combina umorismo osceno, azione sfrenata e un design visivo accattivante per creare un'esperienza unica e memorabile. Ogni episodio è una sorpresa, con colpi di scena e gag che sfidano continuamente le aspettative del pubblico.