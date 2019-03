Neon Genesis Evangelion: annunciata la data d'uscita su Netflix!

Neon Genesis Evangelion sbarca finalmente su Netflix, che ha annunciato la data d'uscita della serie: gli appassionati dell'anime storico potranno gustare le nuove puntate a partire dal 21 giugno prossimo!

Neon Genesis Evangelion è una serie tv formata di 26 episodi del 1995 creata dallo studio Gainax, sceneggiata e diretta da Hideaki Anno. L'anime è considerato uno dei più influenti della storia nel suo genere, caratterizzato da tantissimi riferimenti religiosi e ricco di introspezione psicologica, e finalmente i fan potranno gustare tutti i nuovi episodi inediti a partire dal 21 giugno 2019, come comunicato proprio da Netflix:

Le pergamene del mar Morto lo avevano predetto. Il 21 giugno un grosso cataclisma scuoterà le fondamenta stesse della terra. #NeonGenesisEvangelion sarà disponibile su Netflix. pic.twitter.com/60yzvprPLO — Netflix Italia (@NetflixIT) March 23, 2019

La storia è ambientata a Tokyo 3, città attaccata da potenti creature chiamate Angeli: il protagonista, Shinji Ikari, è scelto come pilota dell'Humanoid Decisive Weapon Evangelion, l'unico modo con cui l'umanità può combattere contro gli Angeli. La battaglia per il destino dell'umanità inizia ora. Cosa sono esattamente gli Angeli? Che destino avranno i giovani piloti e la stessa umanità?

Su Netflix debutteranno anche Evangelion: Death True e The End of Evangelion. Per i fan dell'anime e di Neon Genesis Evangelion, su Netflix arrivano da aprile in poi tantissimi anime diversi: da Rilakkuma e Kaoru, Ultraman, a 7 Seeds e I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya: Knights of the Zodiac).