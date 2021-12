Nemici a Natale, su Netflix in streaming da oggi

Nemici a Natale, la commedia diretta da Raúl Martínez Resendez con Héctor Bonilla e Angélica María, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi!

Nemici a Natale, la commedia diretta da Raúl Martínez Resendez con Héctor Bonilla e Angélica María, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 21 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Don Servando è un nonno scontroso che sta per trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia allargata. Durante una gita al mare per festeggiare il Natale con la zia di Alma, sua nuora, Don Servando diventa acerrimo nemico della donna, Doña Alicia, una signora esigente che diventerà la sua nemesi. Don Servando farà di tutto per convincere il resto della famiglia che Doña Alicia è una persona orribile ed egoista, anche a costo di rovinare il Natale a tutti.

Il film è il sequel di Un Padre No Tan Padre, stesso regista stesso cast principale: in questo caso quando Don Servando, un buon vecchio padre di famiglia messicano, viene espulso dalla sua casa di riposo, il figlio più giovane Francisco decide di prenderlo a vivere con sé. Le cose sembrano procedere bene, fin quando Don Servando non giunge sul punto di scoprire la verità su suo figlio e il suo modo di vivere...

Nemici a Natale è solo l'ultima di tante novità in catalogo a dicembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.