Susan Sarandon è convinta: "Sono sulla black list di Hollywood per i commenti pro-Palestina"

Susan Sarandon ha dichiarato di essere stata inserita nella black list di Hollywood. L'attrice è tornata a parlare della sua carriera dopo le polemiche dello scorso anno in seguito alla sua partecipazione ad un raduno pro-Palestina nel novembre 2023. Le parole pronunciate dall'attrice durante il suo intervento avevano fatto discutere.

"Ci sono molte persone che hanno paura di essere ebree in questo momento e stanno assaporando che cosa significa essere musulmani in questo Paese, spesso soggetti a violenza" aveva dichiarato la star durante il raduno. Parole che avevano suscitato clamore, come spesso accade con l'attrice, molto attiva in ambito sociale.

Lista Nera

In seguito, Sarandon si era scusata sui social per le sue frasi, spiegando che la scelta delle parole utilizzate è stata un terribile errore. In seguito alle sue dichiarazioni, l'attrice ha confessato di recente al Times di essere stata scaricata dalla sua agenzia, la United Talent Agency.

Susan Sarandon in una scena di Blackbird

"Sono stata scaricata dalla mia agenzia, i miei progetti sono stati cancellati. Sono stata usata come esempio di cosa non fare se vuoi continuare a lavorare" ha raccontato Sarandon "Ci sono così tante persone senza lavoro adesso dal novembre dello scorso anno. Persone che hanno perso il lavoro come custodi, scrittori, pittori, persone che lavorano in mensa, insegnanti supplenti licenziati perché hanno twittato qualcosa, messo il like ad un tweet o chiesto il cessate il fuoco".

Ritorno difficile

All'attrice è stato chiesto se in futuro potrebbe tornare ma la risposta è stata piuttosto eloquente:"Non lo so, non credo. Non a Hollywood". Tuttavia, la star ha recentemente recitato nel nuovo film a basso budget di Yassir Lester, The Gutter, e apparirà nella prossima commedia Nonnas, insieme a Vince Vaughn, Lorraine Bracco e Linda Cardellini.

Nel corso della sua longeva carriera, Susan Sarandon è stata premiata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1996 per il film Dead Man Walking - Condannato a morte.