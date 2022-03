Nella bolla: il trailer della commedia pandemica di Judd Apatow

Nella Bolla è la nuova commedia, in questo caso "pandemica", diretta da Judd Apatow; ecco il trailer in attesa del debutto su Netflix.

Nel video si vede infatti quello che accade quando il cast e la troupe del sequel di uno spettacolare film devono rimanere isolati in un albergo per poter concludere le riprese durante la pandemia, facendo i conti con nuove regole, le conseguenze dell'influenza e rapporti molto complicati tra loro.

Il film Bubble racconterà la realizzazione di Cliff Beasts 6: The Battle for Everest - Memories of a Requiem, il sesto capitolo di un fortunato franchise cinematografico con al centro draghi e creature sovrannaturali che minacciano l'umanità.

Judd Apatow è il regista del film che ritrae in modo ironico quello che accade sul set del sequel, affrontando con leggerezza i protocolli di sicurezza, la gestione di star egocentriche, l'uso dello schermo verde e tanto altro.

Cliff Beasts 6: The Battle for Everest, il trailer del film Netflix che non esiste

Nel cast, davvero stellare, ci sono Keegan Michael-Key, David Duchovny, Pedro Pascal, Maria Bakalova, Fred Armisen, Peter Serafinowicz, Karen Gillan, Leslie Mann.