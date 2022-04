Nella Bolla, su Netflix in streaming da oggi

Nella Bolla è la nuova commedia, in questo caso 'pandemica', diretta da Judd Apatow e disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 1 aprile 2022!

Nella bolla è la nuova commedia diretta da Judd Apatow in arrivo da oggi venerdì 1 aprile in streaming su Netflix per tutti gli utenti abbonati al servizio.

All'interno degli enormi set cinematografici si stanno svolgendo le riprese del sesto film di una popolare serie cinematografica incentrata sui dinosauri. Sebbene le storie narrate tra un capitolo e l'altro siano diventate sempre più sgangherate, il pubblico non sembra ancora essersi stancato. La crisi internazionale ha però ridotto ai minimi termini gli incassi, e produrre film così impegnativi è sempre più problematico a causa delle nuove misure e regole da rispettare.

Nonostante il massiccio utilizzo di "green screen", effetti visivi e trucchi del mestiere, il lavoro richiesto agli attori in scena è ancora importante, ma nessuno del cast artistico del film sembra voglia rispettare le norme prescritte. Infatti, sono tutti abituati al vecchio modo di fare cinema, come se il mondo si fosse fermato molto tempo addietro. Ma la posta in palio è altissima: ulteriori ritardi o, peggio, un naufragio della realizzazione di questo film provocherebbe un disastro per la casa di produzione e per le loro carriere di tutti...

