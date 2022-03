Cliff Beasts 6: The Battle for Everest, il trailer del film Netflix che non esiste

Netflix ha condiviso il divertente trailer di Cliff Beasts 6, film che non esiste ed è uno degli elementi della storia della commedia The Bubble.

Netflix ha condiviso il trailer di Cliff Beasts 6: The Battle for Everest, un film che in realtà non esiste.

Il filmato è infatti legato alla promozione di The Bubble, una commedia che mostrerà un gruppo di personaggi mentre cerca di realizzare proprio il lungometraggio di cui è stato realizzato il video promozionale.

Il trailer di Cliff Beasts 6: The Battle for Everest promuove "l'epica saga" rivelando le star che si ritroveranno alle prese con creature simili a draghi che sorvolano le vette innevate.

The Bubble racconterà la storia di una troupe cinematografica che cerca di realizzare un film durante la pandemia, dovendo affrontare isolamento, solitudine e problemi di ogni tipo. Quel lungometraggio sembra essere proprio il progetto legato alla "folle" scalata dell'Everest.

Nel cast del progetto diretto da Judd Apatow ci saranno Karen Gillan, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, David Duchovny, Leslie Mann, Iris Apatow (la figlia di Judd Apatow e Leslie Mann), e Maria Bakalova.

Judd Apatow è stato regista, produttore e sceneggiatore del lungometraggio, collaborando alla realizzazione dello script in collaborazione con Pam Brady.