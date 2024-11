Nel nostro cielo un rombo di tuono: Riccardo Milani parteciperà alla Gigi Riva Football Week

La città di Cagliari farà da cornice alla Gigi Riva Football Week a cui parteciperà anche il regista Riccardo Milani per presentare il docufilm Nel nostro cielo un rombo di tuono, che arriva ora, grazie a Vision Distribution e CG Entertainment, in Dvd.

Gli eventi si svolgeranno dal 5 al 10 novembre per celebrare il calciatore in occasione dell'80° anniversario dalla sua nascita.

Gli appuntamenti in presenza del regista

Il regista Riccardo Milani sarà presente il 6 novembre alle ore 18 presso il Notorius Cinema Cagliari per introdurre una proiezione gratuita del film Nel nostro cielo un rombo di tuono.

Poche ore dopo, alle 20, presso il ristorante Doppio Malto Cagliari, ci sarà un meet and greet con il filmmaker e firma copie del Dvd, che sarà in vendita insieme al Menù Special creato appositamente per la Football Week.

Il giorno dopo, il 7 novembre, presso il negozio COIN di Cagliari alle ore 17.40, il regista sarà protagonista di un incontro a tu per tu sugli aneddoti del film e firma copie del Dvd. Lo store sarà trasformato in un ambiente che evocherà lo spirito del campo da calcio, con un'area allestita con erba sintetica, a evocare il rettangolo di gioco.

Il 10 novembre, in chiusura della Football Week, alle ore 20 sarà in programma al Notorius Cinema Cagliari una proiezione gratuita del film.

La copertina del Dvd

Per visualizzare il programma completo con il calendario di tutti gli eventi e degli ospiti della Gigi Riva Football Week, di cui Vision Distribution e CG Entertainment sono Event Partner, si può visualizzare il sito https://gigirivafootballweek.com/.

Il Dvd di Nel nostro cielo un rombo di tuono sarà disponibile anche nella catena GAME STOP e nei migliori punti vendita della Sardegna, oltre ad essere disponibile in abbinamento con la testata UNIONE SARDA. Dal 7 novembre il film sarà inoltre acquistabile in tutta Italia, sulla piattaforma cgtv.it e negli store online.

Nel nostro cielo un rombo di tuono, la recensione: Gigi Riva e un documentario dal cuore grande

La sinossi del film

Nel nostro cielo un rombo di tuono racconta la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero, la cui vita è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. Il docufilm racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese.