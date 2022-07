Nel mio nome, il documentario sulla transizione di genere stasera su Sky

Nel Mio Nome, film del regista Nicolò Bassetti, è il racconto di quattro giovani ragazzi trans e della loro straordinaria normalità, in onda stasera su Sky Documentaries.

Nel mio nome parte dall'esperienza personale del regista Nicolò Bassetti (ideatore di Sacro GRA, film documentario Leone d'Oro a Venezia e regista di Magnifiche Sorti): la transizione di genere del figlio Matteo. Il film, in onda stasera su Sky Documentaries alle 21.15 e in streaming su NOW, è il racconto di quattro giovani ragazzi trans - Nicolò Sproccati, Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno - e della loro straordinaria normalità.

Nel mio nome: una scena del documentario

Realizzato in tre anni di osservazione della loro vita quotidiana, fatta di orgoglio, euforia, complicità e tanto sense of humor per sopravvivere in un mondo binario, mostra i protagonisti impegnati ad affrontare con coraggio le tante difficoltà che la società frappone al loro bisogno e diritto di essere ciò che sono. I quattro amici coltivano ciascuno la propria solitaria passione salvifica: Nic esplora luoghi urbani in transizione, dove si sente al sicuro; Leo lavora a un podcast sulla relazione e il rapporto di ognuno tra identità adolescente e identità matura; Andrea scrive racconti; Raff costruisce la sua bicicletta.

Condividono un piccolo grande sogno: fare una vacanza insieme, anche se solo per qualche giorno. Un'idea che rinvigorisce la loro complicità e che finalmente diventa realtà. Nel mio nome è prodotto da Nicolò Bassetti per Nuovi Paesaggi Urbani e Lucia Nicolai e Marcello Paolillo per Art of Panic ed è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e supportato dalla sua Film Commission. Produttori esecutivi sono l'attore e attivista Elliot Page (star di Juno e Inception) e Gaia Morrione.