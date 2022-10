Neil Patrick Harris criticato per un commento inappropriato fatto in passato su Nick Jonas

La star di How I Met You Mother Neil Patrick Harris si trova al centro del mirino per alcuni commenti fatti qualche anno fa su Nick Jonas, uno dei fratelli Jonas. Si parla del 2015 ma un video su Tik Tok ha riportato alla mente l'episodio raggiungendo oltre 350.000 visualizzazioni e numerose critiche all'attore.

La polemica nasce da un episodio del "The Wendy Williams Show" quando Neil Patrick Harris, seduto sulla "hot seat" (la "sedia calda", uno dei segmenti di punta del programma, rivela alla conduttrice quale fosse anni addietro la sua "celebrity crush", confessando di aver avuto un'infatuazione per il giovane Nick Jonas.

Niente di male sembrerebbe, dal momento che sebbene Harris e Jonas abbiano 20 anni di differenza, il cantante e musicista all'epoca dei fatti, nel 2015, aveva 22 anni (Harris 42). Peccato che Neil Patrick Harris abbia poi rivelato che la sua attrazione per il giovane Jonas risalisse a prima che fosse "permesso", ammettendo che questo potrebbe essere visto come "un po' un problema".

L'attore, come si vede in uno spezzone del video, sembra esitare un po' prima di dare la sua risposta precisando che suo marito David Burtka era a conoscenza dei suoi sentimenti, quindi poteva condividerli in televisione. L'attore ha poi continuato a parlare di Nick Jonas: "Era davvero bello prima che fosse permesso pensare che fosse bello. Il che era un po' un problema, dovevi aspettare che diventasse, sai... di 19 o 20 anni. E ti chiedevi: 'Cosa sta succedendo?'".

È questa l'affermazione con cui Neil Patrick Harris ha attirato su di sé numerose critiche, anche a distanza di anni. Sotto lo spezzone video pubblicato su Tik Tok a inizio mese, infatti, continuano ad arrivare commenti negativi verso il suo comportamento: "Come fanno le celebrità a farla franca con commenti del genere? Aveva 42 anni!" - scrive un follower - "Questo è completamente inappropriato" - fa eco un altro. Qualcuno ha anche aggiunto: "Vi rendete conto che una persona non cambia affatto da 17 a 18 anni, vero?".

La questione, da un lato, sembra far parte di una delle tante "trasgressioni pubbliche" dell'attore di Doogie Howser, come fa notare uno dei tanti commenti - "Neil fa sempre qualcosa di problematico" - dall'altro, si potrebbe forse pensare che la sua eco mediatica non si arresterà facilmente.