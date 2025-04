Ascolti Tv 12 aprile, Ne vedremo delle belle vs Amici: chiusura flop per Carlo Conti, De Filippi domina ancora

Nel sabato sera televisivo del 12 aprile, Maria De Filippi vince ancora facile sul campo degli ascolti. Il quarto serale di Amici 24 ha tenuto incollati milioni di spettatori, lasciando indietro la tanto annunciata finale di Ne Vedremo delle Belle, che si è spenta senza colpi di scena su Rai1. Un distacco netto che segna la chiusura anticipata dello show di Carlo Conti, partito tra grandi promesse e finito in sordina.

Amici 24 stravince sull'ultima puntata di Ne vedremo delle belle

Carlo Conti a Ne vedremo delle belle

I numeri parlano chiaro: Amici 24 ha conquistato 3.555.000 spettatori con uno share del 25,9%, mentre Ne vedremo delle belle si è fermato a 1.936.000 telespettatori con il 12,7%. Un divario che si è ampliato puntata dopo puntata: se lo show di Carlo Conti aveva esordito con il 17,6% di share, ha poi perso terreno con un calo costante (14,6%, 13%, fino al 12,7%).

Il serale di Amici, invece, è rimasto stabile sopra il 25%, confermando l'ottimo stato di salute dell'ormai storico format di Maria De Filippi. Una sfida impari, che riflette anche la capacità di fidelizzare pubblici molto diversi.

Gli altri ascolti di sabato 12 aprile 2025

Al di là del duello Rai 1 - Canale 5, la serata del 12 aprile ha visto buoni risultati anche per altri programmi. Su Rai 2 F.B.I. e F.B.I. International hanno raccolto rispettivamente il 4,7% e il 4,8%. Su Italia Uno il film Super Mario Bros. Il Film ha divertito 856.000 spettatori con il 5,1%, mentre Don Camillo monsignore ma non troppo su Rete 4 ha totalizzato un buon 7,1% di share.

Su La7 In Altre Parole ha ottenuto il 6,3%, mentre la Formula 1 su Tv8 si è fermata al 2,8%. Più staccati i programmi su Nove, Rai Movie, Iris e Top Crime, tutti sotto il 3%.

Chiude Ne Vedremo delle Belle, Amici punta alla finale

Amici 24 serale

Game over quindi per Ne Vedremo delle Belle, che chiude i battenti prima del previsto e con un bilancio tutt'altro che entusiasmante. Il pubblico non ha premiato l'esperimento targato Carlo Conti, e ora in casa Rai è tempo di riflessioni. Intanto su Canale 5 Amici continua la sua cavalcata verso la finale con uno zoccolo duro di spettatori che non molla.

La domanda è inevitabile: dopo questo flop, Rai 1 tenterà una seconda stagione o cercherà nuove strade per il sabato sera?